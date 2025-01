Quote per il Super Bowl 2025: i Detroit Lions volevano vincere tutto

Dopo un’impressionante vittoria per 31-9 sui Vikings nella settimana 18, Detroit è la favorita del Super Bowl.

I Lions sono passati da +280 a +400 dopo un’enorme vittoria che li ha aiutati a conquistare il seme n. 1 nella NFC.

Ora che i playoff sono all’orizzonte, controlla le ultime quote del Super Bowl tramite DraftKings Sportsbook per il 6 gennaio.

Quote del Super Bowl 2025

Al Caesars Superdome, New Orleans, il 9 febbraio

Detroit Lions: +280 (scommetti $ 10 per vincere $ 38 in totale)

Kansas City Chiefs: +350 (scommetti $10 per vincere $45 in totale)

Baltimore Ravens: +600 (scommetti $ 10 per vincere $ 70 in totale)

Buffalo Bills: +650 (scommetti $ 10 per vincere $ 75 in totale)

Philadelphia Eagles: +700 (scommetti $10 per vincere $80 in totale)

Minnesota Vikings: +1600 (scommetti $ 10 per vincere $ 170 in totale)

Green Bay Packers: +2000 (scommetti $ 10 per vincere $ 210 in totale)

Tampa Bay Buccaneers: +2500 (scommetti $10 per vincere $260 in totale)

Los Angeles Chargers: +2800 (scommetti $ 10 per vincere $ 290 in totale)

Washington Commanders: +4500 (scommetti $10 per vincere $460 in totale)

Los Angeles Rams: +4500 (scommetti $ 10 per vincere $ 460 in totale)

Denver Broncos: +5500 (scommetti $10 per vincere un totale di $560)

Houston Texani: +8000 (scommetti $10 per vincere $810 in totale)

Pittsburgh Steelers: +9000 (scommetti $ 10 per vincere $ 910 in totale)

La settimana scorsa, il giornalista di FOX Sports NFL Bucky Brooks ha scritto che la “versatilità” e la “resilienza” dei Lions sono state le chiavi per portarli avanti per tutta la stagione.

Dopo la vittoria della settimana 18 sul Pod FOX della NFL, il conduttore Dave Helman ha discusso delle conseguenze della vittoria dei Lions sul Minnesota.

“Ottengono un titolo di divisione, hanno una settimana libera. Questa è una squadra che ha bisogno di una settimana libera”, ha detto.

“Ma oltre a questo, saranno settimane interessanti per i Lions perché tutti in questo campionato stanno cercando di prendere un morso da quella cultura.”

Il secondo della lista è il campione in carica Kansas City Chiefs, rimasto a +350.

I Ravens hanno completato i primi tre posti, salendo a +600 dai +700 della scorsa settimana.

Baker Mayfield, Tampa Bay Buccaneers conquista il posto nei playoff dopo una stretta vittoria sui Saints

Buffalo è al quarto posto con +650, leggermente in calo rispetto a +600.

Il conduttore di “Breakfast Ball” Danny Park ha recentemente affermato che i Bills hanno giocato come “la migliore squadra della NFL” e che l’attacco di Buffalo è “storicamente al limite”.

Altre modifiche includono gli Steelers che scendono a +9000 da +5500 e gli Eagles che salgono leggermente a +700 da +750.

