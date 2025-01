Quote per il weekend delle Wild Card della NFL 2025: linee, distribuite per tutte e 6 le partite

IL NFL la postseason è qui.

Diamo un’occhiata alle quote per ogni partita del Wild Card Weekend nel DraftKings Sportsbook a partire dal 6 gennaio.

(tutti gli orari ET)

Quote per il weekend delle wild card della NFL 2025

SABATO GEN. 11

CARICABATTERIE @ TEXANI (16:30, CBS/Paramount+)

Distribuzione dei punti: Caricabatterie -3 (I Chargers sono favoriti per la vittoria con più di 3 punti, altrimenti i texani coprono)

Limite di denaro: Caricabatterie -155 favoriti per vincere; Texani +130 sfavoriti per vincere

Punti totali sopra/sotto: Entrambe le squadre hanno segnato un totale di 43,5 punti

ACCIAIO @ CORVI (20:00, Prime Video)

Distribuzione dei punti: Corvi -9.5 (I Raves hanno favorito la vittoria con più di 9.5 punti, altrimenti gli Steelers coprono)

Limite di denaro: Corvi -500 favoriti per vincere; Steelers +380 sfavoriti per vincere

Punti totali sopra/sotto: Entrambe le squadre hanno un totale di 46,5 punti

DOMENICA GENNAIO. 12

BRONCO @ FATTURE (13:00, CBS/Paramount+)

Distribuzione dei punti: Fatture -8,5 (Le fatture favoriscono la vittoria di oltre 8,5 punti, altrimenti copertura Broncos)

Limite di denaro: Fatture -440 favoriti per vincere; Broncos +340 sfavoriti per vincere

Punti totali sopra/sotto: 47,5 la somma dei punti di entrambe le squadre

CONFEZIONE @ AQUILE (16:30, app FOX/FOX Sports)

Distribuzione dei punti: Aquile -4.5 (Gli Eagles sono favoriti per la vittoria con più di 4.5 punti, altrimenti i Packers coprono)

Limite di denaro: Aquile -205 favoriti per vincere; Packers +170 sfavoriti per vincere

Punti totali sopra/sotto: Entrambe le squadre hanno un totale di 46,5 punti

I COMMENTATORI @ I BUCCANERI (20:00, NBC/Peacock)

Distribuzione dei punti: Bucanieri -3 (I Bucanieri preferivano vincere con più di 3 punti, altrimenti i Comandanti coprono)

Linea di soldi: Bucanieri -175 favoriti per vincere; Comandanti +145 sfavoriti per vincere

Punti totali sopra/sotto: Entrambe le squadre hanno segnato un totale di 50,5 punti

LUNEDI 13 GENNAIO

I VICHINGHI @ RAMS (20:00, da definire)

Distribuzione dei punti: i vichinghi -2,5 (I Vikings sono favoriti per la vittoria con più di 2,5 punti, altrimenti i Rams coprono)

Limite di denaro: i vichinghi -135 favoriti per vincere; Rams +114 sfavoriti per vincere

Punti totali sopra/sotto: Entrambe le squadre hanno segnato un totale di 47,5 punti

Vuoi storie fantastiche direttamente nella tua casella di posta? Crea un account FOX Sports o accedi e segui campionati, squadre e giocatori per ricevere ogni giorno una newsletter personalizzata!