Quote per la March Madness maschile del 2025: Auburn, Duke è ancora il favorito

La stagione del basket universitario maschile è nel pieno del suo svolgimento.

Gli UConn Huskies hanno vinto il torneo NCAA 2024, il loro secondo titolo nazionale consecutivo.

Riusciranno Dan Hurley & Co a farne tre di fila?

Diamo un’occhiata alle probabilità per vincere il torneo NCAA su DraftKings Sportsbook a partire dal 6 gennaio.

Quote per il vincitore del torneo maschile NCAA 2025:

Auburn: +650 (scommetti $ 10 per vincere $ 75 in totale)

Duke: +700 (scommetti $10 per vincere $80 in totale)

Tennessee: +1000 (scommetti $ 10 per vincere $ 110 in totale)

Iowa State: +1200 (scommetti $ 10 per vincere $ 130 in totale)

Houston: +1300 (scommetti $ 10 per vincere $ 140 in totale)

Gonzaga: +1700 (scommetti $10 per vincere $180 in totale)

Alabama: +1700 (scommetti $ 10 per vincere $ 180 in totale)

Kentucky: +1800 (scommetti $ 10 per vincere $ 180 in totale)

Florida: +1900 (scommetti $ 10 per vincere $ 200 in totale)

UConn: +2000 (scommetti $ 10 per vincere $ 210 in totale)

La parità sembra essere il tema di questa stagione di basket universitario maschile.

La squadra numero 1 della nazione, i Tennessee Volunteers, è imbattuta, ma da allora si sta riprendendo da rivali perenni con una o due sconfitte, tra cui Auburn e Duke, che rimangono in cima alla classifica.

L’unica sconfitta stagionale di Auburn è arrivata per mano di Duke. Duke ha perso contro Kansas e Kentucky. Lo stato dell’Iowa ha una sconfitta stagionale per mano di Auburn.

L’UConn ha perso tre partite di fila qualche settimana fa, ma da allora ne ha vinte sei di fila, comprese le vittorie su Baylor, Texas e Gonzaga.

Vedi? Parità.

Secondo UConn, il programma non ha raggiunto tre vittorie da quando i Bruins dell’UCLA di John Wooden ne vinsero sei di fila dal 1967 al 1973.

Da allora, i programmi che hanno vinto due titoli consecutivi sono Duke (91-92), Florida (06-07) e il già citato UConn (23-24).

