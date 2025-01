Quote per l’MVP dei Playoff del College Football 2024: Will Howard favorito

Le ultime quattro squadre giocano giovedì e venerdì nell’apertura della stagione dei College Football Playoff a 12 squadre.

E anche se non sappiamo ancora quale squadra finirà per ultima, gli scommettitori possono scommettere su quale giocatore sarà nominato MVP della partita di campionato.

Immergiamoci nelle quote di DraftKings Sportsbook per il 9 gennaio.

MVP offensivo della partita del campionato nazionale CFP 2025

Will Howard, Ohio State: +200 (scommetti $ 10 per vincere $ 30 in totale)

Riley Leonard, Notre Dame: +475 (scommetti $ 10 per vincere $ 57,50 in totale)

Jeremiah Smith, Ohio State: +500 (scommetti $ 10 per vincere $ 60 in totale)

Quinn Ewers, Texas: +600 (scommetti $10 per vincere $70 in totale)

Drew Allar, Penn State: +650 (scommetti $ 10 per vincere $ 75 in totale)

Tyler Warren, Penn State: +1800 (scommetti $ 10 per vincere $ 190 in totale)

Jeremiyah Love, Notre Dame: +2000 (scommetti $10 per vincere $210 in totale)

TreVeyon Henderson, Ohio State: +2500 (scommetti $ 10 per vincere $ 260 in totale)

Quinshon Judkins, Ohio State: +2500 (scommetti $ 10 per vincere $ 260 in totale)

Emeka Egbuka, Ohio State: +3000 (scommetti $ 10 per vincere $ 310 in totale)

Kaytron Allen, Penn State: +3500 (scommetti $ 10 per vincere $ 360 in totale)

Arch Manning, Texas: +4000 (scommetti $ 10 per vincere $ 410 in totale)

In cima a questo tabellone c’è il quarterback dei Buckeyes Will Howard. Finora Howard è 41 su 55 per 630 yard di passaggio nei playoff.

Finora ha cinque touchdown di passaggio e solo un intercetto nel CFP.

Il secondo in classifica è Riley Leonard di Notre Dame. In due partite CFP, ha 301 yard di passaggio, due touchdown e una scelta, e ha anche corso per 110 yard e un punteggio.

A completare i primi tre c’è il ricevitore largo della stella dell’Ohio State Jeremiah Smith.

Dopo che i Buckeyes hanno battuto l’Oregon al Rose Bowl, il capo allenatore dei Ducks Dan Lanning ha detto: “È pronto per la NFL”.

L’incredibile viaggio di Jeremiah Smith nello stato dell’Ohio

Più in basso sul tabellone c’è il quarterback di riserva dei Longhorns Arch Manning, fino a +4000.

Con Manning che sostiene il debuttante Quinn Ewers, il conduttore di “The Herd” Colin Cowherd ha detto “partirebbe praticamente in ogni altra squadra universitaria in America”.

In due partite di CFP, Manning ha tre carry per zero yard, ma deve ancora effettuare un passaggio.

Ewers ha tirato per 524 yard, quattro punteggi e due scelte. Ha anche un punteggio veloce. È il quarto in classifica.

