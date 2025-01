Quote Wild Card NFL 2024: le migliori scommesse per Chargers-Texans, Broncos-Bills

Sam Panayotovich Analista di scommesse sportive FOX

Notre Dame lo ha fatto di nuovo.

Che squadra di calcio tenace che continua a trovare modi per vincere. Mi chiedo se gli irlandesi abbiano abbastanza profondità per stare con l’Ohio State o il Texas, ma che viaggio divertente è stato per chiunque abbia un futuro biglietto da Marcus Freeman & Co.

Per quanto riguarda l’NFL Wild Card Weekend, ho quattro scommesse su due partite. Queste linee sono così strette solo nei playoff. Ricorda, questo spazio non è un posto per un milione di scelte o cinque squadre. Questi sono sempre i giochi che amo di più.

Andiamo al lavoro.

Record 2024: (44-43, -3,1 unità)

Caricabatterie (-3, O/U 42,5) @ texani

Ah, bella partita dei playoff dei Texani di sabato pomeriggio: ci sei mancato.

Stavo ascoltando “Deep Dive” con due dei miei scommettitori NFL preferiti, Andy Molitor e Drew Dinsick, e Drew è rimasto stupefatto da questa frase. Ad un certo punto, ha praticamente posto la domanda: “Questa partita è a Los Angeles?”

Los Angeles è difficile da trovare come favorita da 3 punti dal punto di vista della potenza, e anche se il calcio non si gioca con una calcolatrice, non hai molte possibilità di segnare una partita intera. cosa che penso che molte persone che rispetto dovrebbero essere più vicine alla scelta.

Certo, la difesa di Houston ha faticato contro Kansas City e Baltimora – come fanno le squadre – ma i texani hanno i pezzi in D per togliere molto di ciò che fanno bene i Chargers. Sono estremamente difficili da gestire e il cornerback Derek Stingley Jr. per lo più prendendo il miglior downfield dai tuoi giochi di minaccia.

Scommetto che Houston coprirà e vincerà a titolo definitivo.

SCELTA: i texani (+3) perderanno per meno di 3 punti o vinceranno a titolo definitivo

SELEZIONE: Texani ML +135

Bo Nix ha ottenuto il maggior numero di vittorie in questa stagione?

Broncos @ Fatture (-8, O/U 47,5)

Bo Nix affronta i playoff della NFL.

Niente di personale contro Nix. In effetti, penso che sarà un grande quarterback in questo campionato. Ma penso che i Broncos siano in anticipo rispetto al programma e lotteranno contro una squadra abbastanza brava da vincere il Super Bowl.

La versatilità offensiva di Buffalo dovrebbe causare problemi ai Broncos e, supponendo che i Bills prendano un vantaggio iniziale, probabilmente costringerebbe Sean Payton a scaricare maggiori responsabilità sulle spalle del debuttante.

Eh.

Questi giochi con carte jolly tendono ad essere giochi allungati per squadre d’élite, e io sono nel campo dei Bills con entrambe le parti che hanno la capacità di vincere facilmente.

Non mi sorprenderei se fosse 34-17 Buffalo.

PICK: Bills (-8.5) per vincere con più di 8.5 punti

PICK: Bo Nix (-145) lancia un intercetto

Sam Panayotovich è un analista di scommesse sportive per FOX Sports e BetQL Network. In precedenza ha lavorato presso WGN Radio, NBC Sports e VSiN. Seguitelo su Twitter @ spshoot .

