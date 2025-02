R Ashwin envia uma mensagem contundente para Rohita Sharma, quer mudanças na equipe de troféus da Índia Masters

A equipe indiana de Masters of the Trophy tem sido há muito tempo, mas algumas das performances de alguns jogadores da série T20I recentemente construída contra a Inglaterra causaram negociações sobre “mudanças”. Enquanto a Índia pegou 4 spinner para a festa da ICC de letreiro, Ravichandran, veterano de Ashwin, pediu para adicionar à composição de Chakravarthy Varun. Chakravarty foi brilhante com a bola contra a Inglaterra, coletando 14 gols em 5 partidas porque o merecia como uma série da série. Chakravarthy ainda não jogou na ODI na Índia, mas provavelmente estreará em uma tarefa de 50 poder contra a Inglaterra.

Se Chakravarthy conseguir impressionar a bola em formato de 50 anos, Ashwin acredita que o comitê de seleção liderado por Ajit Agarkarka pode fazer algumas mudanças na equipe de troféus para abrir espaço para ligar um spinner misterioso.

“Todos estamos falando sobre se deve estar lá (a composição dos mestres dos troféus), acho que há uma chance de que ela possa estar lá. Tenho a impressão de que ele pode fazer isso. Há uma chance, porque todas as equipes chamaram apenas de composição temporária.

A equipe da Índia é apenas “temporária” e as mudanças são bem -vindas até 11 de fevereiro. Enquanto Varun poderia justificar sua inclusão, Ashwin se pergunta qual jogador substituiria se ele fosse eleito. Se uma mudança for feita, seria uma chamada difícil para o capitão Rohit Sharm e outros.

“Mas se você olhar para a equipe existente, se o marinheiro sair e Varun entrar, ele será adicionado (cinco). Não sei quem ele gostaria de cair (se eles pensem em conseguir Varuna).

“Tenho a impressão de que Varun pode ter a chance de jogar na série ODI entre a Índia e a Inglaterra. Eu não acho que é fácil levá -lo diretamente aos mestres. Ele não jogou em ODI. Tenho a impressão de que eles lhe darão uma chance na Índia vs. Inglaterra ODI – disse Ashwin.

“Se eles não lhe dão uma chance aqui, é difícil. Mas, apesar disso, parabenizo Varuna por seu primeiro jogador do prêmio de torneio. Atualmente, existe o críquete de porcaria T20i. Eu gostaria que crescesse cada vez mais – ele concluiu.