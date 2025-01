R Praggnanandhaa empata com D Gukesh no torneio de xadrez Tata Steel

O Grande Mestre R Praggnanadhaa recriou um empate sólido com o campeão mundial D Gukesh na oitava rodada do Tata Steel Masters em Wijk Aan Zee, na Holanda. Jogando no lado branco da defesa de Berlim, Praggnanadhaa tinha uma posição óptica ligeiramente favorável, mas Gukesh sempre conseguiu defender. No início do meio do jogo, Gukesh sacrificou um peão para lançar a contração e, embora Praggnanadhaa tentasse tirar vantagem disso, o jogo estava sempre mais próximo do empate.

Quando o Queens foi substituído, os jogadores chegaram ao arranha-céu e a um jogo final menor, onde Gukesh encontrou os melhores recursos e até conseguiu um perdedor externo. Com Rooka Praggnanadhaa tendo a única tarefa de trabalhar contra um peão, o resultado da partida nunca esteve em dúvida. O jogo ficou empatado após 33 lances.

Após o empate, é provável que Praggananandhaa e Gukesh continuem a partilhar a vantagem de 5,5 pontos, já que o segundo classificado da noite, Nodirbek Abdusattorov, do Uzbequistão, também procurou partilhar essa vantagem com o quarto classificado, Vladimir Fedoseev, da Eslovénia.

Entre outros indianos na briga, o arquimestre P Harirkishna empatou com o holandês Anish Giri, melhor colocado. A substituição de Arkhenske por Ruy Lopez como pretas deu a Giri um empate fácil no meio do jogo e as peças foram trocadas na pilha.

Os jogadores chegaram a um final de jogo absolutamente horizontal e a casas de penhores, onde o empate era o único resultado.

Harikrishna passou para quatro pontos em oito possíveis, enquanto Anish elevou sua contagem para 3,5 pela sétima consecutiva.

Arjun Erigaisi empatou contra Alexei Sarana da Sérvia, enquanto Leon Luke Mendonca também marcou o mesmo contra Jorden Van Foreest da Holanda. Arjun com dois pontos está meio ponto atrás de Mendonka.

