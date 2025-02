Rafael Devers chiede di essere il terzo base di Red Sox dopo Alex Bregman

La firma di Red Sox Ballyhooed di Alex Bregman ha incontrato una notevole resistenza lunedì quando Rafael Devers ha detto che non avrebbe rinunciato alla sua terza base.

Il tre volte All-Star Devers ha suonato all’angolo caldo di Boston dal 2017 e ha ricevuto un commercio significativo solo due anni fa.

“La terza base è la mia posizione”, ha detto Devers attraverso l’interprete. “Questo è quello che suono. Non so quali siano i loro piani. Abbiamo avuto una conversazione. Ho chiarito quali fossero i desideri. Qualunque cosa accada qui, non lo so.”

Quando gli è stato chiesto se sarebbe stato pronto a venire da un battitore nominato senza aspettare i suoi interpreti, Devers ha detto: “No.”

Sabato, Red Sox ha firmato Bregman con un accordo di $ 120 milioni con un bonus di firma da $ 5 milioni. Double All-Star, Bregman ha segnato oltre 20 viaggi in casa nelle ultime tre stagioni.

Il calcolo di Bregman è stato la chiave, Red Sox sperava di fermare il tratto in cui Boston ha perso i playoff negli ultimi sei anni.

Devers ha firmato un contratto da $ 331 milioni nel gennaio 2023 ed è stato recentemente più produttivo di Bregman. Devers ha segnato 28 appartamenti e ha guidato 83 corse la scorsa stagione, nonostante abbia giocato solo 138 partite a causa di una selezione di infortuni. L’anno scorso aveva 33 appartamenti e 100 RB mentre giocava a 153 partite.

Quella produzione e gli investimenti finanziari di Red Sox potrebbero dare a Deves un po ‘di effetto a leva per rimanere nel terzo.

Il manager di Red Sox Alex Cora ha dichiarato che Devers “era una canzone molto l’anno scorso” su come il club aveva bisogno di guarigione.

“Le decisioni che vengono prese qui sulla costruzione dell’elenco e su ciò che faremo in futuro si assicureranno che abbiamo la migliore squadra lì”, ha detto Cora. “(Devers) è molto orgoglioso. Lo sappiamo. Si sente come se fosse un terzo base. Intende allenarsi come un terzo bassman e poi prendere decisioni di conseguenza.

“Penso che non si tratti di Bregman o Devers o Cora. ​​Si tratta di Red Sox. La decisione che prendiamo per il gruppo è.”

Cora ha detto che Bregman potrebbe finire in un’altra o terza base e deversa nel terzo o DH.

“C’è una competizione qui”, ha detto Cora. “Penso che la flessibilità e la versatilità siano enormi per noi.”

Reporting Associated Press.

