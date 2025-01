Rahil Gangjee espera continuar seu ressurgimento na série internacional indiana

Rahil Gangjee terminou em terceiro na ordem do mérito da turnê asiática de desenvolvimento.

O veterano indiano Rahil Gangjee desfrutou de um notável ressurgimento profissional nos últimos tempos e o herói local espera que uma conexão familiar especial o ajude a continuar sua série de vitórias em um campo de classe mundial na série internacional desta semana indiana.

Gangjee garantiu seu cartão na turnê asiática nesta temporada, cortesia de um terceiro lugar na ordem do mérito da turnê asiática de desenvolvimento, e duas vitórias no torneio no PKNS Seaangor Masters na Malásia e BRG Open, no Vietnã.

O jogador de 46 anos venceu pela última vez na turnê asiática em 2018, na co-manipulação do Panasonic Open Golf Championship no Japão, cerca de 14 anos após sua vitória no Volkswagen Masters-China em seu primeiro ano na turnê.

Gangjee credenciou a influência relaxante de sua esposa e Caddy Ruhi por seu recente ressurgimento, e espera que a associação obtenha recompensas semelhantes no DLF Golf and Country Club para o primeiro evento apoiado por LIV Golf de 10 no calendário da turnê asiática, este temporada.

Ele disse: “No ano passado, era simples: minha esposa estava na bolsa. Acabamos de ter conversas normais, alguém com quem conversar no campo de golfe, apenas para mudar de idéia enquanto você joga.

“Quando você tem tiros difíceis ou tem um buraco ruim, como você retorna? Como você se recupera disso? Se você tem alguém com quem conversar, de repente todo o estágio só muda. Simplesmente fizemos isso o ano todo, até alguns anos, eu acho, e foi isso que fez a diferença.

“Quando ganhei em Da Nang (no Vietnã), eu tinha 14 anos e estava reclamando por mim mesmo, mas suas únicas palavras eram como, temos 15.16, 17 e 18 para fazer passarinhos, você pode fazê -lo. E eu birquo três dos quatro.

“Então, é apenas uma questão de como você vai ver o campo de golfe, e você acredita em si mesmo depois disso? Então essa é a diferença.

A International Series India é um evento histórico, que marca a primeira vez que a série de eventos apoiados pelo Golf Liv foi organizada no subcontinente indiano.

Esse é um incentivo adicional para a vitória no torneio de US2 milhões, que se estende de quinta a domingo em Gurugram, nos arredores de Delhi.

Gangjee, nascido em Kolkata, que anteriormente tocou no Korn Ferry Tour no número de estrelas dos EUA, como o compatriota Anirban Lahiri e seus trituradores, o capitão do GC Bryson Dechambeau.

Ele disse: “Você deve ter uma mentalidade muito boa e forte. Ontem (segunda -feira), quando eu estava jogando Hole 15, é provavelmente o buraco mais longo. Cheguei à rua (com o motorista). Eu tinha um híbrido e um ferro de nove no verde, mas ainda fazia passarinho. É sobre o que você vai pensar em cada buraco.

“Se você vai superá -lo, terminou. Mas se você pode manter uma mentalidade positiva, pode ter uma boa oportunidade de vencer.

