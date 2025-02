Rahul Chaudhari retorna como uma equipe de propaganda do 71º Campeonato Nacional masculino de Kabaddi.

Rahul Chaudhari procurará garantir o título.

Rahul Chaudhari foi nomeado patrono da equipe de Uttar Pradesh para o 71º Campeonato Nacional dos Homens Nacionais de Homens Kabaddi, que será organizado por Odisha de 20 a 23 de fevereiro no estádio Indoor Jawaharlal Nehru em Cuttack. O garoto de propaganda de Kabaddi indiano procurará fazer uma declaração.

Rahul Chaudhari não foi vendido nos leilões da 11ª temporada da Liga Pro Kabaddi depois que ele surpreendeu a todos ao anunciar sua aposentadoria da liga. Muitos pensaram que era o fim do Star Raider no tapete, já que ele ficou fora da equipe da UP para os 38 jogos nacionais que ocorreram no mês passado.

A forma de Rahul está em um mergulho nos últimos anos. Depois de passar seis temporadas maravilhosas com Telugu Titans, ele se mudou para Tamil Thalaivas e teve um PKL Seven decente. Mas ele foi libertado pelo The Yellow Men e depois jogou pelo Puneri Paltan na oitava temporada. Paltan o usou raramente com apenas em sete jogos, marcando 13 pontos.

O ‘Cartel Boy’ foi recrutado por Jaipur Pink Panthers para a temporada nove. Ele jogou o elenco de apoio perfeito para Arjun Deshwal, ajudando os pintores de Panthers a elevar o troféu PKL pela segunda vez. Era um troféu inaugural para Rahul Chaudhari, que levou a liga a cada parte do país com seu estilo de jogo.

Ele foi o jogador a alcançar muitos recordes na PKL, tornando -se o primeiro jogador a marcar 500, 700 e 800 pontos de incursão. Ele ficou com Jaipur por mais um ano e não apenas transmitiu a testemunha para criar registros para seu companheiro de equipe Arjun Deshwal, mas também seu título de máquina de ataque.

Ironicamente, é Arjun Deshwal quem estará com Rahul em sua tentativa de conquistar o título da equipe de Uttar Pradesh nos nacionais de Kabaddi. O esquadrão da UP é se vangloria de Vinay Tevathia que fortalecerá suas capacidades de incursão. Sahul Kumar e Ashu Singh liderarão a unidade de defesa. A UP Team venceu os Jogos Nacionais no mês passado e procurará continuar o impulso e aumentar o título.

