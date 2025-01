Rahul KP junta-se ao Odisha FC em transferência permanente do Kerala Blasters

Rahul KP tem nove gols marcados com a camisa do Kerala Blasters.

Rahul Kannoly Praveen (Rahul KP), uma das estrelas em ascensão do futebol indiano, completou uma transferência de vários anos do Kerala Blasters para o Odisha FC, marcando o fim de uma agitada passagem de cinco anos na Indian Super League (ISL). com sede em Cochim. clube.

O extremo de 24 anos, que se juntou aos Blasters pela primeira vez em 2019, fez 76 jogos e marcou nove golos durante a sua passagem por lá. Sua mudança ocorre no momento em que o Odisha FC busca fortalecer seu elenco na janela de transferências de janeiro.

Nesta temporada, Rahul KP já disputou 11 partidas pelo Kerala Blasters, com seu único gol na vitória dominante por 3 a 0 sobre o Chennaiyin FC, em novembro passado. Conhecido pelo seu ritmo alucinante e versatilidade no flanco, a contratação de Rahul irá acrescentar profundidade às opções de ataque do Odisha FC, uma prioridade para o treinador Sergio Lobera.

Os Juggernauts estão ansiosos para se recuperar depois de uma difícil derrota por 2 a 4 para o FC Goa e pretendem melhorar o sexto lugar na classificação da Super League Indiana (ISL).

A jornada estelar do futebol de Rahul KP

A jornada futebolística de Rahul KP começou em Thrissur, Kerala, onde ele mostrou pela primeira vez seu talento como artilheiro do campeonato nacional sub-14 em 2013. Essa descoberta lhe rendeu uma vaga na AIFF Elite Academy, preparando-o para o FIFA Sub-14. Copa 2017. 17 Copa do Mundo.

Após o torneio, Rahul se juntou ao Indian Arrows, onde impressionou com seu desempenho, incluindo um gol no último minuto contra Shillong Lajong e um empate crucial contra Mohun Bagan.

Em 2019, Rahul KP assinou com o Kerala Blasters e rapidamente se destacou com momentos memoráveis, como seu primeiro gol contra Hyderabad e seu emocionante gol da vitória aos 94 minutos contra o Bengaluru FC na temporada 2020-21.

Embora as lesões às vezes o deixassem de lado, ele provou consistentemente seu valor com gols e assistências impactantes, incluindo contribuições notáveis ​​​​na SuperTaça ISL e nos playoffs.

O Odisha FC, que atualmente busca um lugar entre os quatro primeiros, dependerá de Rahul para injetar nova energia em seu ataque. Sua comprovada capacidade de se destacar em momentos importantes o torna um ativo valioso para a equipe. À medida que Rahul inicia este novo capítulo, os fãs estão ansiosos para ver como seu talento ajudará o Odisha FC em sua busca pelo sucesso nesta temporada.

