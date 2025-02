Raiders aggiungendo un assistente ben noto allo staff di Pete Carroll

Las Vegas Raiders, un franchising sepolto in profondità nel seminterrato della NFL per molti anni, fece un passo avanti per ripristinare la loro credibilità mentre assumevano Pete Carroll per essere il loro capo allenatore.

L’ex capo allenatore della NFL e il recente assistente dello stato dell’Ohio Chip Kelly saranno il coordinatore offensivo di Carroll a Las Vegas.

La squadra ha anche riportato un vecchio favorito per essere il suo allenatore di quarterback.

“Il veterano assistente allenatore Greg Olson sta tornando ai Raiders – di nuovo – come allenatore del QB dello staff di Pete Carroll, Vic Tafur e io abbiamo imparato. Lavora sotto il nuovo OC Chip Kelly. Olson è stato OC di Raiders per la loro ultima esibizione di playoff nel 2021 “, ha scritto Michael Silver di Athletic su X.

L’ultima volta che Raiders ha raggiunto i playoff è stato il quarto anno di Olson come coordinatore offensivo.

È stato il suo secondo periodo nel ruolo dopo aver prestato servizio nel 2013 e nel 2014, quando avevano sede a Oakland.

Il suo ultimo lavoro NFL era come l’allenatore di quarterback per Seattle Seahawks nel 2023, dove aveva una mano a Geno Smith, che fece un altro Pro Bowl consecutivo.

Las Vegas ha bisogno di molto più aiuto rispetto al semplice staff tecnico in quanto ha molte esigenze in tutto il piano di guardia.

I Raiders hanno un grande bisogno di quarterback e hanno bisogno di alcuni giocatori di abilità in attacco e altri pezzi per la difesa.

Tuttavia, hanno uno dei migliori rusher del passaporto del gioco a Maxx Crosby, e nel Rookie Tight End Brock Bowers hanno qualcuno che potrebbe essere una grande stella negli anni a venire.

