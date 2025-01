Raiders demitem Antonio Pierce: Principais 2.025 candidatos para o cargo de treinador principal em Las Vegas; Deion Sanders faz corte

Os Las Vegas Raiders se tornaram os últimos Time da NFL para fazer uma mudança de liderança na terça-feira, demitindo Antonio Pierce após sua primeira e única temporada como treinador principal em tempo integral. Promovido a partir de um período interino após a temporada de 2023, Pierce indicou na segunda-feira que não esperava ser demitido, mas agora o proprietário dos Raiders, Mark Davis, está pronto para conduzir sua sexta busca por treinador principal na última década.

Desta vez haverá uma reviravolta: Davis terá o novo proprietário minoritário, Tom Brady, como parte do comitê de entrevistas. de acordo com a ESPN. Então, quais nomes estão no seu radar?

Aqui está uma prévia dos candidatos lógicos para pousar em Las Vegas:

5. Deion Sanders

o primeiro NFL O ícone é a cara do futebol colorado, tendo trazido sua personalidade deslumbrante para dois programas universitários diferentes, mas com seu filho, Shedeur, prestes a entrar no time profissional como zagueiro, quem pode dizer que ele não aceitará convocações? Os Raiders estão ligados aos Sanders mais jovens há algum tempo, considerando sua extrema necessidade de ajuda no centro, e a área de Las Vegas parece ser perfeita para a marca Sanders.

4. Ben Johnson

O coordenador ofensivo do Detroit Lions é sem dúvida o candidato mais procurado neste ciclo, assim como foi na última offseason, e não é difícil entender por quê; Ele ajudou a projetar uma usina de energia, maximizando o talento estelar à sua disposição na Motor City. Em teoria, ele conseguiria uma nova lousa em branco para construir em Las Vegas. O problema é que, se você já foi seletivo em relação aos cargos mais importantes antes, você realmente se apressaria em liderar uma franquia tumultuada em uma divisão que inclui jogadores perenes? Super Bowl Desafiadores nos chefes de Kansas City?

3.Liam Cohen

Se Johnson for o nome cobiçado entre as mentes ofensivas, Coen poderá acabar sendo o principal prêmio de consolação. Ex-apoio de Sean McVay, que testou seus projetos tanto na faculdade quanto na NFL, sua última conquista foi obter a produção profissional de Baker Mayfield, que o ultrapassou por 41 pontos nesta temporada. Se os Raiders querem buscar um novato deste lado da bola, ele se encaixa no projeto.

2. Mike Vrabel

O ex-técnico do Tennessee Titans é uma mercadoria em alta no mercado de 2025 e poderia muito bem fique de olho no New England Patriotsfranquia com a qual ganhou três Super Bowls como jogador. Mas o estilo duro de Vrabel se ajustaria à cultura dos Raiders, e ele teria a oportunidade de trabalhar com um gerente geral estabelecido como Tom Telesco, ao mesmo tempo em que abordaria o quarterback e outras questões importantes com uma escolha entre os seis primeiros no draft e grande parte do espaço salarial projetado. . Como um bônus adicional, Tom Brady agora faz parte do grupo de proprietários de Davis, e tudo indica que terá uma voz forte em seus próximos passos.

1. Kliff Kingsbury

Os Raiders quase contrataram o ex-técnico do Arizona Cardinals como coordenador ofensivo na última offseason. através da mídia da NFL. E o trabalho de Kingsbury com o novato Jayden Daniels como jogador do Washington Commanders sugere que ele estará na mira de Las Vegas novamente, especialmente se 2025 for para aumentar o ataque. Sim, sua primeira passagem como chefe não foi muito inspiradora, mas ele também tem apenas 45 anos.