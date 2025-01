Raiders demitem o gerente geral Tom Telesco, 2 dias depois de demitir o técnico Antonio Pierce

Os Raiders demitiram o gerente geral Tom Telesco após uma temporada de derrotas. (Foto de Stacy Revere/Getty Images)

Os Las Vegas Raiders demoraram algum tempo antes de tomar qualquer decisão importante.

Na terça-feira, um dia depois de Antonio Pierce se reunir com a mídia e dizer que esperava retornar como técnico dos Raiders, ele foi demitido. Então, na quinta-feira, veio outra grande notícia: os Raiders demitiram o gerente geral Tom Telesco.

Isso é uma vitória limpa para os Raiders no topo, o que pode ajudá-los a conseguir um treinador principal que queira poder pessoal ou que possa vir com um GM com quem já trabalhou antes.

Tem havido muita turbulência com os Raiders de Mark Davis nos últimos anos. Quem comandar os Raiders em 2025 será o quinto treinador em cinco temporadas, incluindo interinos. Na temporada passada, os Raiders terminaram com um recorde de 4-13, provocando outra grande mudança na direção do time.

Cortar Telesco não foi uma grande surpresa, embora os Raiders tivessem um draft muito bom em 2024, mas o momento foi estranho. Quando a Telesco sobreviveu aos primeiros dias da semana, parecia que sobreviveria a mais uma temporada. Mas Davis, depois de demorar mais alguns dias para decidir, também se livrou de seu gerente geral. Telesco durou apenas uma temporada. Pierce foi demitido após apenas uma temporada completa como técnico permanente do time, após atuar como técnico interino durante a temporada de 2023.

O papel de Tom Brady nas decisões é uma observação interessante. Brady é um proprietário limitado dos Raiders e relatos dizem que ele seria uma grande parte do processo de entrevista para o próximo técnico do time. Brady é amigo e ex-companheiro de equipe do Patriots com Mike Vrabel, que tem sido um candidato popular neste ciclo e pode querer um alinhamento com quem quer que seja o gerente geral de seu novo time. Esse foi um problema relatado entre ele e os Titãs, e o motivo pelo qual ele foi demitido do cargo de técnico após a temporada de 2023. Recomeçar como gerente geral poderia tornar a vaga mais atraente para alguns candidatos que gostariam de se atualizar ou trabalhar com um general. gerente com quem se sentem confortáveis.

De qualquer forma, os Raiders estão recomeçando. De novo. A porta giratória nas posições mais importantes da equipe ainda não parou.