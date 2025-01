Raiders limpam a casa, prévia do fim de semana do wild card da NFL e quem poderia nocautear os Chiefs? | Cobertura interna

Os Las Vegas Raiders ganharam as manchetes no início da semana, quando dispensaram o técnico do primeiro ano, Antonio Pierce, de suas funções, juntando-se ao grupo de equipes em busca de um novo líder para 2026. No entanto, poucos dias depois, os Raiders Eles decidiram Ele também deixará para trás o gerente geral do primeiro ano, Tom Telesco, e optará por um novo começo na próxima temporada.

Jason Fitz, Charles Robinson e Frank Schwab falam sobre Las Vegas limpando sua liderança sênior, por que isso poderia ser um bom passo em frente para uma organização que viu sua cota de turbulência e o efeito que Tom Brady poderia ter na próxima contratação do treinador principal . . Com Mike Vrabel e Ben Johnson liderando os treinadores mais importantes do mercado, os Raiders conseguirão contratar algum deles?

Também neste episódio de Cobertura internapessoal, dê uma olhada em alguns dos próximos confrontos de fim de semana de wild card, incluindo como o jogo Los Angeles Rams e Minnesota Vikings se mudando para Glendale, AZ, pode impactar os Rams, por que Saquon Barkley será fundamental contra o Green Bay Packers se Jalen Hurts for enferrujado em seu retorno e a necessidade de Baker Mayfield ter um jogo limpo contra Jayden Daniels e o Washington Commanders.

Os caras concluem o show discutindo as cinco escolhas de Frank para times que poderiam eliminar o Kansas City Chiefs nesta pós-temporada e qual time poderia conseguir uma vitória surpreendente neste fim de semana.

(0:29) – Os ladrões limpam a casa

(32:43) – Carneiros vs. Vikings

(43:00) – Eagles vs.

(49:30) – Bucaneiros vs. Comandantes

(53:53) – Avaliações de poder de Frank

(1:04:39) – O fim de semana do wild card foi perturbado?

A cobertura interna não seria nada sem o impacto de nossa amada Terez Paylor, que foi um dos pilares da cobertura editorial e de podcast da NFL do Yahoo Sports. Continuaremos a produzir este podcast da NFL em sua homenagem e esperamos que você possa apoiar o legado de Terez Paylor de uma das três maneiras:

• Compre um moletom ou camiseta do “All-Juice Team” em BreakingT.com/Terez. Todos os rendimentos financiam diretamente a bolsa Terez A. Paylor da Howard University.

• Doe diretamente para o Bolsa PowerMizzou Journalism Alumni em memória de Terez Paylor

• Doe diretamente em doando.howard.edu/givenow. Em “Homenagem”, observe que sua doação é feita em memória de Terez A. Paylor. Em “Designação”, clique em “Outro” e digite “Bolsa Terez A. Paylor”.

