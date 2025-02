Rajasthan United FC pronto para a corda no atacante uruguaio Maicol Cabrera

O Internacional Uruguai é a adição mais recente à equipe do Rajasthan United FC.

O Rajasthan United FC Club, da I-League, está pronto para o Centro Cabrera do Uruguai Centro Cabrera, para a AUF Club Miramar League. PARA Khel informou o monitoramento do movimento agora Isso se liga ao clube como o pacote surpresa nesta temporada, enquanto procura capitalizar seu começo incrível nesta temporada.

O ano de 28 anos se torna o recruta mais recente em uma grande quantidade de contratações de inverno que o clube fez em janeiro. Cabrera será um jogador desesperado para provar seu valor, depois de uma série de performances decepcionantes na última temporada.

Rajasthan United FC tem um novo nome para incentivar

O ex-U-17 do Uruguai, que passou a maior parte de sua carreira profissional em seu país de origem, traz muita experiência no futebol da América do Sul. Após seu recrutamento, o Rajastão aguardará a luta uruguaio para o clube para trazer para o clube enquanto procuram construir seu grande começo. Depois de jogar em países como Argentina e Chile e os principais clubes como River Plate e Racing Club, Rajasthan tem um ativista experiente.

Atualmente, em sexto lugar na classificação da I-League, o clube teve um começo melhor na campanha de 2024-25, enquanto procura aumentar os lugares de promoção. Enquanto o atacante marcou apenas um gol solitário em 24 jogos na última temporada para Miramar, Rajasthan estará ansioso para obter o melhor do jogador nesta temporada.

O Maicol Cabrera está se juntando no melhor momento possível?

Qualquer analista que analise seus jogos recentes mais de perto, especialmente contra o Inter Kashi e o Defo SC, sugere que eles não tenham o Avant -Garde no ataque. Enquanto a empresa de verão do atacante espanhola Gerard Artigas trabalhou para o clube, Cabrera acrescenta apoio e concorrência muito necessários.

O clube também pode estar explorando maneiras de adicionar mais agressivas e energia no topo do campo, algo que Cabrera pode adicionar com sua presença. Tendo acumulado seis cartões amarelos na última temporada na liga da AUF, a queima do uruguaio não será um homem para fugir de uma nova liga e um novo desafio.

O Rajasthan United FC pode fazer um impulso improvável para a promoção?

O clube enfrentará uma sequência de acessórios relativamente mais fácil nos próximos três jogos contra oponentes na metade inferior da mesa. Clubes como Aizawl FC, SC Bengaluru e Sreenidi Deccan serão o começo ideal para a vida de sua assinatura mais recente, que procurará deixar uma marca o mais rápido possível.

Embora o clube pareça uma tarefa difícil para qualquer outro clube da I-League superar, o desafio da promoção nesta temporada será seu objetivo final. Com apenas cinco pontos separando -os do primeiro lugar, uma corrida favorável de jogos pode levá -los primeiro.

Com o clube entrando em uma sequência crucial de jogos, alcançar a promoção da Super League Indian (ISL) na próxima temporada é uma proposta atingível. Com Cabrera ingressando na hierarquia, o clube se colocou com um jogador que procura demonstrar um ponto nesta temporada.

