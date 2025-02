A Índia Pałkarz Rajat Patidar foi nomeada capitão do Royal Challengers Bengaluru (RCB) para o próximo IPL 2025, a partir de 21 de março. A RCB anunciou isso em uma festa em Bengalur na quinta -feira, de Patidar, diretor de Mo Bobat e o principal treinador Andy Flower. Patidar substituirá o ex -FAF du Plessis sul -africano, que foi o capitão da equipe de 2022 a 2024, mas não foi detido no mega leilão do IPL do ano passado.

A direita foi um dos três jogadores detidos pela franquia, juntamente com o ex -capitão da Índia Virat Kohli e o marcapasso Yash Dayal. Esta será sua primeira liderança no IPL em nível nacional, ele foi o capitão de seu estado de Madhya Pradesh nas temporadas 2024-25 de 20 anos, Syed Mushtaq Ali Trophy e Troféu de Vijay Hazare de 50 over.

O jogador de 31 anos jogou três temporadas na série desde que ingressou no RCB em 2021 e se tornou um jogador importante à parte. Ele venceu 799 marchas em 28 partidas com um indicador de impacto 158,85.

Após a nomeação do Patidar no RCB, Kohli o parabenizou, dizendo: “Rajat, antes de tudo, quero parabenizá -lo e desejar tudo de bom. Quero dizer que a maneira como você cresceu nesta série e da maneira como você se apresentou, você realmente encontrou um lugar no coração de todos os fãs da RCB na Índia. Atrás de você, e você terá todo o nosso apoio para se transformar nesse papel.

Patidar foi o segundo goleador mais difícil no troféu Syed Mushtaq Ali, reunindo 428 engrenagens em nove innsações com uma impressionante média 61,14 e um indicador de impacto 186.08. No troféu, Vijay Hazare ganhou 226 marchas, mantendo uma média de 56,50 e a velocidade de impacto 107.10.

Apesar dos três finalistas do tempo, o RCB ainda não ganhou o título do IPL, com sua última apresentação na final em 2016. Eles chegaram ao jogo -FF em quatro das últimas cinco temporadas, inclusive em 2024, quando forneceram um lugar no lugar quatro dos primeiros, vencendo os últimos seis jogos da liga, apenas para perder em um eliminador.

Depois de conhecer Patidar Kolkata Knight Riders e Delhi Capitals, eles continuam sendo as únicas equipes que ainda anunciaram seus capitães para a próxima temporada.

Shreyas Iyer, que foi o capitão do KKR no ano passado, liderará o Punjab Kings enquanto o ex -capitão de DC Rishabh Pant será o capitão de Lucknow Super Giants.

