Rams che cerca di scambiare Cooper Kupp “altamente motivato”

LOS ANGELES – L’ampio ricevitore Cooper Kupp è stato informato di Los Angeles Rams che “la squadra cercherà immediatamente un negozio”, ha annunciato lunedì.

“Non sono d’accordo con la decisione e ho sempre creduto che inizierà e finirà a Los Angeles”, ha detto Kupp nella sua dichiarazione Pubblicato sui social media.

Il ricevitore ha detto che la squadra collaborerebbe con lui e la sua famiglia per “trovare il posto giusto per continuare la competizione per il campionato” e che è “altamente motivato” e sano come sempre quando si sta preparando per la prossima stagione.

Durante lo spogliatoio aperto finale dei Rams, dopo che la squadra ha perso contro Philadelphia Eagles nel round di divisione di gioco, Kupp ha detto che era “senza dubbio” che voleva giocare nel 2025. Cosa succede in questa offseason.

Sono stato informato che la squadra avrebbe immediatamente cercato un negozio e collaborerà con me e la mia famiglia per trovare il posto giusto per continuare la competizione di campionato. Non sono d’accordo con la decisione e ho sempre creduto che inizierà e finirà a Los Angeles. Eppure se c’è … pic.twitter.com/xwmbgvscy – Cooper Coup (@CooperKouPP) 4 febbraio 2025

Dopo la stagione record del 2021, che lo ha visto guidare la NFL ai ricevimenti, accetta cantieri e accettando l’atterraggio, Kupp ha firmato un’estensione di tre anni del contratto da $ 80,1 milioni. Ha appena terminato la prima stagione di questo contratto e dovrebbe avere $ 29,8 milioni e $ 27,3 milioni la prossima stagione.

Nell’ultimo anno del trattato del 2026, lo stipendio di cuccioli è di soli $ 5 milioni a Kupp la prossima stagione e non ha denaro garantito nell’ultimo anno. .

Se Rams ha ridotto questa bassa stagione, risparmierà $ 15 milioni in contanti e $ 7,52 milioni rispetto al tetto salariale. Se Rams lo rilascia senza contrassegnare dopo il 1 ° giugno, assorbono $ 22,2 milioni in denaro morto a causa delle restanti parti difficili del suo bonus di firma e $ 5 milioni dal suo bonus per la lista.

Kupp ha trascorso tutta la sua carriera di otto seggi con Rams, a partire dal 2017 come nuovo arrivato di 24 anni. Era la selezione del terzo round di East Washington, che aveva 62 ricevimenti nella sua stagione di debutto.

Dopo che il team ha ricevuto il quarterback Matthew Stafford dai Lions in cambio di Jared Goff prima della stagione regolare 2021, Kupp ha avuto uno dei migliori periodi di accoglienza nella storia della NFL. La stagione si è conclusa con otto catture di 92 yard e due atterraggi nella vittoria di Rams Super Bowl sul Bengalci, che gli è valso la partita MVP.

La stagione regolare 2021 è stata una delle due stagioni in cui ha giocato ogni partita. Da allora ha giocato 33 partite con i più alti iarde di 812 in tre stagioni.

Nelle ultime due stagioni, Rams ha sempre più fatto affidamento sull’ampio ricevitore Puka Nacua nella partita continua, facendo tornare alla squadra Kupp sul suo attuale contratto. La Nacua ha perso sei partite in questa stagione, ma durante i primi due anni della sua carriera ha in media 88,4 yard di ricevimento a partita.