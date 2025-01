Rams inicia Jimmy Garoppolo em um jogo importante e cai para o quarto lugar na NFC

Os Seahawks pelo menos arruinaram algo para os Rams na semana 18. (AP Photo/Eric Thayer)

Enfrentando um jogo da Semana 18 que realmente importou, o Los Angeles Rams optou por colocar o quarterback titular Matthew Stafford e, em vez disso, iniciar Jimmy Garoppolo no centro. Sua recompensa: o wild card mais perigoso dos playoffs.

Os Rams perderam para o Seattle Seahawks por 30-25 no domingo, deixando-os na quarta posição nos playoffs da NFC. O terceiro colocado Buccaneers agora enfrentará o Washington Commanders na rodada de wild card, enquanto os Rams terão que vencer o confronto “Sunday Night Football” entre o Detroit Lions e o Minnesota Vikings.

Você provavelmente pode descobrir qual é a melhor combinação.

Ainda assim, os Rams foram rápidos em lembrar aos Seahawks, e ao resto da NFC West, que ainda tinham um jogo para jogar na próxima semana.

Não é que Garoppolo tenha sido um desastre. Ele terminou o jogo com 27 de 41 para 334 jardas, dois touchdowns e uma interceptação em um ataque curto. Além de Stafford, o técnico do Rams, Sean McVay, optou por contratar o running back Kyren Williams, os wide receivers Puka Nacua e Cooper Kupp, o guard Kevin Dotson e os tackles Alaric Jackson e Rob Havenstein.

O running back da terceira seqüência, Ronnie Rivers, registrou 48 jardas corridas em 12 tentativas, enquanto o running back número 2, Blake Corum, teve duas corridas de 10 jardas. Jordan Whittington foi o recebedor líder com 86 jardas em três recepções.

Essencialmente, McVay decidiu que preferia enfrentar os Vikings ou Leões com seu ataque o mais saudável possível do que enfrentar os Comandantes com um de seus maiores contribuidores possivelmente ferido. McVay nunca se preocupou com as pessoas questionando suas decisões.

Por um minuto, porém, parecia que os Rams iriam comer o bolo e comê-lo também. Eles conseguiram uma vantagem de 25-24 no quarto período e, embora os Seahawks tenham respondido com um touchdown de Geno Smith para Noah Fant, eles foram para a zona vermelha para um touchdown da vitória.

Porém, o chute errou e terminou com passe para o chão de Garoppolo.

A vitória faz dos Seahawks um dos 15 times da NFL a alcançar 10 vitórias nesta temporada, e o único a não chegar aos playoffs. Pelo menos eles podem entrar na entressafra sabendo que tornaram a vida um pouco mais difícil para um rival de divisão.

Classificação completa dos playoffs da NFC

Detroit Lions/Minnesota Vikings (14-2) Filadélfia Eagles (14-3) Tampa Bay Buccaneers (10-7) Los Angeles Rams (10-7) Minnesota Vikings/Detroit Lions (14-2) Comandantes de Washington (12-5) Green Bay Packers (11-6)

Período: Seattle Seahawks (10-7)