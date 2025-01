Rams Odds, Line, Spread & Time: 2025 NFL Wild Card Picks, Previsão por Modelo na Escalação 31-14

O Minnesota Vikings, número 5, visitará o Los Angeles Rams, número 4, em uma partida da NFC no Monday Night Football, como parte do cronograma do NFL Wild Card de 2025. Os Vikings não venceram sua divisão, apesar de terem 14-3. durante a temporada regular. Na semana 18, eles perderam para o Detroit Lions por 31-9, em uma disputa pelo primeiro lugar na classificação dos playoffs da NFL e pela coroa da divisão. Enquanto isso, os Rams conquistaram a NFC West e descansaram seus titulares na derrota por 30-25 na semana 18 para o Seattle Seahawks. Essas equipes jogaram na semana 8, quando os Rams venceram por 30-20. O jogo foi transferido da Califórnia para o Arizona devido a incêndios florestais na área de Los Angeles.

O pontapé inicial do State Farm Stadium em Glendale, Arizona, está agendado para as 20h (horário do leste dos EUA). Minnesota é um favorito de 2,5 pontos nas últimas probabilidades de Vikings x Minnesota. Rams do Consenso SportsLine, enquanto o acima/menos para o total de pontos marcados é de 47,5. Antes de travar qualquer jogo Vikings vs. Carneiros, certifique-se Confira as previsões da NFL e dicas de apostas na NFL do modelo de projeção da SportsLine, bem como tudo o mais que a SportsLine tem para ajudá-lo a esmagar suas escolhas do NFL Wild Card..

O modelo, que simula cada jogo da NFL 10.000 vezes, aumentou mais de US$ 7.000 para jogadores de US$ 100 nas escolhas mais bem cotadas da NFL desde seu início. A modelo entra nos playoffs da NFL de 2025 com uma sequência de apostas de 31-14 nas melhores apostas. Escolhas da NFL este ano, uma surpreendente taxa de sucesso de 69%. A longo prazo, ele tem uma seqüência de 211-142 nas escolhas mais bem cotadas da NFL desde a temporada de 2017 e uma seqüência de 65-35 nas escolhas mais bem cotadas da NFL desde a semana 7 de 2022.

O modelo também ficou entre os 10 primeiros no NFLPickWatch quatro dos últimos seis anos em escolhas consecutivas da NFL e venceu mais de 94% dos jogadores do CBS Sports Football Pick’em quatro vezes durante esse período. Qualquer pessoa que acompanhe apostas esportivas e aplicativos de apostas poderia ter obtido grandes lucros.

Agora, o modelo simulou Vikings contra carneiros 10.000 vezes e ele acabou de revelar suas cobiçadas escolhas e previsões de apostas da NFL. Pode Vá para SportsLine agora para conferir as opções de modelos.. Aqui estão vários Probabilidades da NFL e linhas de apostas da NFL para Vikings vs. Carneiros:

Diferença entre Vikings e Rams: Minnesota -2,5

Vikings vs. Rams mais/menos: 47,5 pontos

Linha de dinheiro Vikings vs Rams: Minnesota -145, Los Angeles +122

MIN: Os Vikings estão 11-5-1 contra o spread nesta temporada

LAR: Os Rams estão 9-8 contra o spread nesta temporada

Escolhas de Vikings vs. Rams: Veja as seleções no SportsLine

Transmissão de Vikings vs. Rams: tv fubo (Experimente gratuitamente)

Por que os Vikings podem cobrir

O quarterback Sam Darnold tem sido brilhante para os Vikings nesta temporada. Darnold terminou a temporada regular em quinto lugar em jardas de passe (4.319) e touchdowns de passe (35) com um QBR de 60,6. O produto da USC lançou vários passes para touchdown em 12 jogos nesta temporada.

O recebedor Justin Jefferson é um craque de elite. Jefferson foi o sexto na NFL em recepções (103) e touchdowns (10), enquanto ficou em segundo lugar em jardas recebidas (1.533). Ele também fez 28 recepções em mais de 20 anos no campo. Na Semana 8 contra o Rams, Jefferson teve oito recepções para 115 jardas. Veja quem apoiar na SportsLine.

Por que os Rams podem cobrir

O quarterback Matthew Stafford continua sendo uma arma sólida no centro. Nesta temporada, Stafford ficou em 13º lugar em jardas de passe (3.762) com 20 passes para touchdown. Ele teve pelo menos dois passes para touchdown em quatro dos últimos sete jogos. O running back Kyren Williams é uma força confiável no backfield. Williams teve 1.299 jardas corridas e 14 touchdowns corridos nesta temporada.

O recebedor Puka Nucua é capaz de finalizar de forma consistente nos três níveis do campo. Em 2024, ele teve 79 recepções para 990 jardas e três touchdowns em 11 jogos. Ele liderou o time com uma média de 90 jardas por jogo. Veja quem apoiar na SportsLine.

Como fazer escolhas de Vikings vs. Rams

O modelo se apoia no total de pontos, projetando um total de 48 pontos, e também diz que um lado do spread tem todo o valor. Você pode acessar SportsLine para ver as opções de modelos..

Então, quem ganha Rams vs. Vikings nos playoffs da NFL de 2025 e qual lado do spread tem todo o valor? Visite SportsLine agora para ver quais Rams vs. Os Vikings remontam, todos a partir do modelo que retornou mais de US$ 7.000 em escolhas de primeira linha da NFL..