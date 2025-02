Rams ospiterà il primo gioco NFL a Melbourne in Australia nel 2026

LOS ANGELES – Rams ospiterà la partita in Australia durante la stagione 2026, ha annunciato la NFL mercoledì.

Il gioco si giocherà a Melbourne sull’iconico Melbourne Cricket Ground e sarà la prima partita NFL a giocare in Australia, che rientra come parte dell’impegno della Multi -Year League per giocare a stagioni regolari nel paese.

L’avversario di Rams, insieme alla data e all’ora dello scavo, sarà annunciato più tardi.

“L’estensione a Melbourne, in Australia, una bellissima città con una ricca storia sportiva, sottolinea le nostre ambizioni di diventare uno sport globale e accelerare la crescita internazionale”, ha affermato il commissario della NFL Roger Goodell. “Insieme alla visita del governo statale vittoriano Victoria e Melbourne Cricket Ground mentre Los Angeles Rams nel 2026 non vediamo l’ora della storia di quello che è un mercato importante per la NFL e un prossimo passo significativo nell’espansione della nostra pista internazionale”

“Oggi è una giornata emozionante per i fan di Rams in tutto il mondo, specialmente in Australia, dove i nostri giocatori e organizzazioni hanno ricevuto un accoglienza entusiasta negli ultimi anni in cui siamo stati sul mercato”, proprietario e presidente di Los Angeles Rams E. Stanley Kroenke ha aggiunto alla dichiarazione. “Questo è un altro passo importante sia per Rams che per la più ampia famiglia Kroenke Sports & Entertainment per continuare ad espandere la nostra portata in tutto il mondo e sono entusiasti di lavorare con il commissario Goodell e l’ufficio della lega per creare storia e portare la prima stagione regolare NFL e portare La prima stagione di NFL una partita di stagione regolare in Australia. “

A partire dalla stagione 2025, la NFL può pianificare fino a otto partite internazionali di stagione regolare per stagione.

“Siamo entusiasti di toccare la NFL nella capitale sportiva dell’Australia. “È una vittoria per i lavori, una vittoria per le compagnie e una vittoria per i fan che vedranno il calcio americano giocare sul MCG cult.”

Nel 2026 i Rams sono previsti per giocare nove partite in casa: contro Seattle Seahawks, San Francisco 49ers, Arizona Cardinals, Dallas Cowboys, New York Giants, Kansas City Chiefs, Los Angeles Chargers e le loro finali.

L’Australia è una delle sei aree internazionali di Rams di marketing nazionale, insieme a Cina, Messico, Nuova Zelanda, Giappone e Corea del Sud.