Rams WR Cooper Kupp potrebbe atterrare da qualche parte che potrebbe scuotere la gerarchia AFC?

Come dice il vecchio detto, nulla dura per sempre. E questo detto è il più adatto per Los Angeles Rams e una grande coppa di Cooper. Lunedì, la receptionist di stelle ha pubblicato una dichiarazione dicendo: “Sono stato informato che la squadra stava cercando subito uno scambio”. Ha aggiunto: “Non sono d’accordo con la decisione e ho sempre creduto che sarebbe iniziato e terminava a Los Angeles”, il segno che questa notizia potrebbe essere arrivata a lui all’improvviso.

La Coppa è rimasta due stagioni dopo un contratto di tre anni e $ 80 milioni, firmato con Rams, ma secondo ESPN, nel negozio sono rimasti pochissimi soldi garantiti. La Coppa ha contribuito a presentare il titolo a Los Angeles, vincendo il Super Bowl HVAC MVP rivendicando il giocatore offensivo di AP durante la stagione regolare. Si classifica al terzo posto nella storia di Rams con un ricevimento di carriera 634 e 57 ricevendo contatti.

Quindi, ovviamente, quando appare la notizia e lo shock si indossa, la discussione cambia. Dov’è la Coppa la prossima stagione? Quali squadre sono le migliori per lei? Sebbene abbia una lunga storia di produzione, ha 32 anni e ha preoccupazione per la storia dei danni. Negli ultimi tre anni, ha una media di soli 11 partite all’anno.

Tuttavia, la Coppa ha molto valore e le squadre hanno sempre bisogno di ricevitori dinamici. Ecco le prime tre idonei:

I Cardinali hanno attirato Marvin Harrison Jr. la scorsa stagione e hanno una promessa di un vero numero 1, ma hanno bisogno di alcuni ricevitori per integrarlo. Hanno già una testa molto brava su Trey McBBide, ma hanno bisogno di un altro pass-catcher, che può essere una valvola di sicurezza per QB Kyller Murray. Puoi ancora trovare rughe e crepe nella zona della tua tazza e convertirsi con il meglio della terza discesa.

La scorsa stagione, l’Arizona ha ricevuto solo il 48,2% del destinatario dai ricevitori. Ciò è in parte dovuto alla nascita di McBride, ma questo importo dovrebbe essere molto più elevato e la coppa che potrebbe essere raggiunta.

Due domande su Fit sarebbero inevitabilmente sollevate. Los Angeles è nella divisione del Kappi? E ha anche senso per la squadra a metà strada?

Pensa a Lamar Jackson secondo pistola. Spaventoso, giusto? Ora, immagina che sia un ragazzo che è sempre aperto, può rendere impossibile raddoppiare i fiori di Zay e spingere una tacca nel diagramma di profondità di Rashod Bateman. Improvvisamente, hai un nucleo profondo incredibile per Lamar a cui Lamar lancia, e non contiene nemmeno una frattura di una parte stretta dell’Isaia.

Se le orecchie possono trasformare la capitale e lo spazio del sughero per implementarlo, l’aggiunta di una tazza aggiornerà immediatamente il loro crimine. Pensare alla distanza che Jackson ha dovuto trovare un uomo aperto o usare i suoi piedi è decisamente attraente.

La sequenza temporale è adatta anche per questo. La storia degli infortuni della coppa è preoccupante ma ha quell’esperienza vincente e Ravens cerca di vincere Proprio adesso. Non da tre anni.

C’è una squadra che potrebbe usare il ricevitore d’élite più di Buffalo? Le fatture hanno un QB d’élite e a questo punto non possono più perdere la carriera di Josh Allen. La Coppa sarebbe una gradita aggiunta al concorrente perenne AFC. Sa anche cosa è necessario per raggiungere la cima della montagna, che ha richiesto le bollette per molto tempo, molto prima dell’era di Josh Allen.

Questo documento ha quasi troppo senso. La scorsa stagione, le fatture sono passate a Stefon Diggs e hanno perso Gabe Davis in un ufficio gratuito. Ha lasciato l’apertura nell’apertura del loro attacco di passaggio, senza un vero interruttore di gioco o una minaccia continua. Immagina in quei giochi del terzo e medio se avessero un ragazzo simile a una tazza per completare la doppia dura di Allen.

Nel 2024, le fatture hanno ricevuto il 60,9% dei destinatari dai ricevitori. Con l’aiuto della coppa, questa quantità aumenta e prende pressione sulla testa stretta, Dawson Knox e Dalton Kinkaid.

Se Buffalo potesse tradurre l’accordo, potrebbe minacciare la posizione dei maestri come favoriti nel campo di casa di AFC.

