Rams x Vikings Apostas de futebol nas noites de segunda-feira: NFL Anytime Touchdown Scorer Props, SGP para 2025 Wild Card Game

O Minnesota Vikings entra nos playoffs da NFL de 2025 com o maior número de vitórias de qualquer time wild card na história da NFL. Eles enfrentarão o Los Angeles Rams no Monday Night Football para encerrar a programação do fim de semana do wild card. Minnesota perdeu para Los Angeles na semana 8 da temporada regular, quando o quarterback do Rams, Matthew Stafford, lançou quatro passes para touchdown. O wide receiver Demarcus Robinson pegou dois desses touchdowns, mas tem um tiro longo de +320 (arrisque $ 100 para ganhar $ 320) para marcar nas probabilidades de touchdown da NFL a qualquer momento e +1700 para marcar primeiro. Você deve incluir Robinson em suas apostas Vikings vs. Vikings para marcar touchdown a qualquer momento? Carneiros?

Robinson não marca um touchdown desde 1º de dezembro, enquanto os companheiros de equipe Puka Nacua e Cooper Kupp não marcam nos últimos três jogos. O running back dos Rams, Kyren Williams, tem as menores chances de touchdown entre os Rams e os Vikings em qualquer momento (-145), seguido pelo wide receiver dos Vikings, Justin Jefferson (-110). Antes de fazer qualquer aposta de touchdown da NFL para Vikings vs. Carneiros, você quer veja as projeções do modelo Monday Night Football na SportsLine.

O modelo, que simula cada jogo da NFL 10.000 vezes, aumentou mais de US$ 7.000 para jogadores de US$ 100 nas escolhas mais bem cotadas da NFL desde seu início. A modelo entra nos playoffs da NFL de 2025 com uma sequência de apostas de 31-14 nas melhores apostas. Escolhas da NFL este ano, uma surpreendente taxa de sucesso de 69%. A longo prazo, ele tem uma seqüência de 211-142 nas escolhas mais bem cotadas da NFL desde a temporada de 2017 e uma seqüência de 65-35 nas escolhas mais bem cotadas da NFL desde a semana 7 de 2022.

O modelo também ficou entre os 10 primeiros no NFLPickWatch quatro dos últimos seis anos em escolhas consecutivas da NFL e venceu mais de 94% dos jogadores do CBS Sports Football Pick’em quatro vezes durante esse período. Qualquer pessoa que acompanhe apostas esportivas e aplicativos de apostas poderia ter obtido grandes lucros.

O modelo simulou Rams vs. Vikings 10.000 vezes e você pode ir ao SportsLine para assistir. suas escolhas de suporte MNF TD.

Melhores artilheiros de touchdown escolhidos para Rams vs. Vikings

Um suporte de touchdown Vikings vs. Vikings Rams a qualquer momento que pudermos revelar: A modelo gosta do wide receiver dos Vikings, Jordan Addison (+150), para marcar em suas escolhas de touchdown a qualquer momento no Monday Night Football. Addison ficou silenciosamente atrás de Jefferson no topo da tabela de profundidade de wide receiver de Minnesota nesta temporada, conseguindo 63 passes para 875 jardas e nove touchdowns. Ele também marcou um touchdown corrido para empatar com Jefferson no total de touchdowns nesta temporada, mas as probabilidades para este jogo mostram uma grande discrepância entre os dois wide receivers.

Addison marcou cinco touchdowns em seus últimos cinco jogos, incluindo gols contra Seahawks e Packers no final de dezembro. Ele tem sido consistentemente subestimado nesta temporada e a modelo acredita que esse será o caso novamente na noite de segunda-feira. Suas probabilidades implícitas de pontuação são de 40%, mas o modelo prevê que ele pontua em mais de 50% das simulações. Veja mais acessórios do Monday Night Football TD aqui.

Como fazer escolhas de acessórios de artilheiro TD entre Rams e Vikings a qualquer momento

O modelo também lista um jogador com probabilidades muito altas que deve estar no seu radar para apostas em touchdown de Minnesota x Minnesota. Los Angeles. Qualquer um que inclua isso em seu jogo Vikings vs. Rams a qualquer momento e nas apostas acumuladas do mesmo jogo da NFL poderiam alcançar grande sucesso. Você só pode ver a escolha no SportsLine.

Quais adereços de touchdown a qualquer momento você deve mirar para Rams vs. Vikings no Monday Night Football, e que chance remota pode levar a grandes vitórias? Visite SportsLine para ver quem atinge a end zone, tudo do modelo que retornou mais de US$ 7.000 em suas escolhas mais bem cotadas da NFL..