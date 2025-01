Randal Kolo Muani, do PSG, pode ser fundamental na janela de transferências com Man United e Tottenham ligados

Randal Kolo Muani, do Paris Saint-Germain, terá um papel de destaque durante a janela de transferências de janeiro com o internacional francês. Procurado por vários clubes, incluindo Tottenham Hotspur e Manchester United da Premier League inglesa que supostamente estão explorando acordos de empréstimo. O jogador de 26 anos está em sua segunda temporada completa no campeão francês, mas caiu em desgraça com o técnico Luis Enrique, que abriu as portas para a saída do Parc des Princes este mês, apesar de ter chegado por uma quantia próxima de € 90. . milhões de dólares há pouco mais de 18 meses.

Spurs e Red Devils não são os únicos nomes ligados a Kolo Muani neste inverno – Juventus e Aston Villa também foram discutidos como possíveis destinos como parte de questões relacionadas ao futuro de Dusan Vlahovic e Jhon Duran, enquanto o United ainda pode tentar trazer Marcus Rashford na mistura. Christopher Nkunku, do Chelsea, parece ser a única vantagem confiável em termos do esperado substituto do PSG para o indesejado francês no ataque em janeiro, e o ex-graduado da academia parisiense tem sido alvo de vários rumores.

No entanto, neste ponto inicial da janela, pouco parece certo a não ser o facto de que ouviremos muito sobre Kolo Muani nas próximas semanas, sem nenhuma garantia de que ele jogará muito, se é que jogará, pela Ligue 1 e pela UEFA. líderes. A Liga dos Campeões retornará em breve. Como, então, as suas ações permaneceram relativamente altas, apesar do que até agora tem sido um período bastante mal sucedido com o clube da capital?

A resposta reside principalmente na forma excepcional de Kolo Muani, quando jogou pelo Eintracht Frankfurt na Bundesliga durante uma única temporada, o que o colocou no radar de vários clubes europeus de topo que parecem não o ter esquecido. O talento nascido em Bondy marcou 17 gols e deu 11 assistências em todas as competições pelo time da Bundesliga, após um desempenho de 12 gols e quatro assistências em sua última campanha com o Nantes antes de deixar a França em 2022.

Hugo Ekitike está agora a desfrutar de uma pausa semelhante com os alemães, por isso é bastante apropriado que Kolo Muani tenha trocado a sua forma estelar anterior com Die Adler pela sua situação actual em Paris, visto que Ekitike também se viu afastado dos relvados. Com sete gols e cinco assistências em todas as competições em sua primeira passagem pelo Parc des Princes, não é exatamente que o camisa 23 do PSG tenha sido um fracasso total com mais dois gols e uma assistência quando Luis Enrique lhe deu uma chance. até agora este ano.

O paradoxo de Kolo Muani neste momento é que atualmente disputou minutos mais importantes e marcou mais gols pelos Bleus do que pelo PSG, com três gols e uma assistência na Liga das Nações da UEFA, além de outro gol dos franceses na UEFA. Euro 2024 no verão passado. Nada nos planos do seu treinador espanhol em Paris, ele é o atacante titular de Didier Deschamps, enquanto o capitão Kylian Mbappé está ausente dos seus compromissos internacionais desde que chegou ao Real Madrid.

O facto de Luis Enrique não o ver como parte integrante da sua visão táctica em Paris não ilustra que Kolo Muani se tornou um mau jogador da noite para o dia e que o jogador de 26 anos ainda é bastante jovem, apesar de ter sido sobrestimado quando o PSG o comprou. Capaz de jogar tanto na ala como ao lado de uma segunda figura central do ataque, o seu ritmo e capacidade de correr com a bola fazem dele um perfil intrigante para os clubes, o que explica porque o seu valor continua elevado.

A questão agora é se um dos pretendentes de Kolo Muani em janeiro será capaz de chegar a um acordo aceitável com o Paris para trazê-lo este mês, dando-lhe o resto desta temporada para redescobrir sua melhor forma em uma liga como a EPL. que se adapta às suas necessidades. pontos fortes. Se isso acontecer, o francês deverá ser bastante fácil de reabilitar, dado que o regresso a jogar regularmente pode não ser tão prejudicial como os primeiros meses deste mandato, o que poderia causar danos reais se lhe fosse permitido continuar até este verão.