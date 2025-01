Randhir Singh Sehrawat deixou Bangalore Bulls, este veterano fez um novo treinador

Randhir Singh Sehrawat foi treinador do Bengaluru Bulls durante as últimas 11 temporadas.

O desempenho dos Bengaluru Bulls durante a décima primeira temporada da Liga Pro Kabaddi (PKL) foi bastante ruim. A equipe foi interrompida na tabela inferior da Points. Este foi o desempenho mais vergonhoso da história dos touros de Bengaluru. Por esse motivo, a equipe foi muito criticada. Ao mesmo tempo, ótimas notícias sobre o Bengaluru Bulls também serão lançadas. O técnico -chefe do Bangalore Bulls, Randhir Singh Sehrawat, renunciou a sua posição.

Randhir Singh Sehrawat fez o campeão da equipe na sexta temporada

Randhir Singh Sehrawat estava treinando o Bengaluru Bulls durante os últimos 11 anos. Ele é o único treinador da Liga Pro Kabaddi no treinamento do mesmo time durante 11 temporadas consecutivas. Além disso, nenhum outro treinador conseguiu fazer esse feito. No treinamento de Randhir Singh Sehrawat, o Bengaluru Bulls também conquistou o título da sexta temporada da Liga Pro Kabaddi. O crédito para fazer touros que o campeão vai até ele. No entanto, na décima primeira temporada da PKL, a equipe do Bangalore Bulls venceu apenas 2 jogos e é por isso que Randhir Singh Sehrawat renunciou a sua posição.

Randhir Singh Sehrawat emitiu uma declaração a esse respeito. Ele disse: “Treinei Bengaluru Bulls desde a primeira temporada da PKL até a décima primeira temporada. Minha viagem como treinador -chefe foi bastante longa e tremenda. Agradeço à gerência da PKL, aos franqueados e aos jogadores a manter a confiança por tanto tempo. Eu quero que a equipe de Bangalore Bulls queira mais. Eu acho que este é o momento certo para desistir da posição do treinador -chefe. Obrigado mais uma vez.

Bengaluru Bulls fez do BC Ramesh seu novo treinador

Decitanos que após a renúncia de Randhir Singh Sehrawat por Bengaluru Bulls, BC Ramesh foi nomeado como seu novo treinador -chefe na décima segunda temporada. BC Ramesh é um dos treinadores de maior sucesso da PKL. Ele designou Bengal Warriors e Puneri Paltan como treinador -chefe. Além disso, quando o Bulls ganhou o título na sexta temporada, o BC Ramesh foi o assistente técnico da equipe naquela temporada. Agora ele voltou como treinador -chefe mais uma vez.

