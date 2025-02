Randy Moss retornando à ‘contagem regressiva da NFL’ da ESPN 2 meses depois de se mudar para a batalha do câncer

A ESPN está recuperando Randy Moss. (Foto de Simon Bruty/Sports Illustrated através de Getty Images)

Randy Moss retornará com a ESPN no domingo, bem a tempo do LIX do Super Bowl.

O Six Times Pro Bowler retorna ao estudo para a “contagem regressiva da NFL” antes do confronto entre os chefes de Kansas City e Philadelphia Eagles, Adam Schefter, da ESPN, anunciou no sábado.

Moss se afastou do programa indefinidamente em dezembro, devido ao que foi descrito como um “desafio pessoal de saúde”. Ele chamou a atenção na semana anterior por usar óculos de sol no estudo por uma razão não relacionada.

Mais tarde, Moss confirmou que seu problema era câncer. Ele anunciou que havia submetido com sucesso uma cirurgia complexa chamada procedimento Whipple para eliminar as células cancerígenas, mas disse que o tratamento de quimioterapia e radiação ainda era necessário:

“Eu sou um sobrevivente de câncer. Alguns momentos difíceis, é claro, mas, você sabe, temos sucesso. E é por isso que agradeço a todos”, disse Moss.

Moss fez uma aparição remota durante as honras da NFL na quinta -feira, anunciando o campo de Campinnati Bengals, Joe Burrow como o jogador de retorno do ano.

Havia uma série de tributos em relação a Moss durante a batalha, mesmo de seus companheiros lendas de Minnesota Vikings. Ele falou sobre o toque, sente todo o apoio de familiares, amigos e fãs, e também começou a vender moletom e moletons “Team Moss: vamos ao câncer de musgo“Para beneficiar a investigação do câncer.