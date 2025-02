Vancouver Canucks ha fatto oscillare la NHL un altro film di successo di venerdì sera e ha scambiato con JT Miller a New York Rangers per l’attaccante Filip Chytil, il difensore Victor Mancini e la prima selezione del primo turno, hanno annunciato le squadre.

Anche il difensore Erik Brannstrom e Jackson Dorrington facevano parte del pacchetto Miller a New York. La selezione del design di Rangers è protetta dalla top-13 e diventa non protetta dal primo round 2026 se la scelta era così alta.

Miller ha anche rinunciato alla sua clausola senza commercio per facilitare l’accordo che i team hanno lavorato per settimane. Canucks ha quasi detenuto Miller dalla partita contro Edmonton all’inizio di questo mese con un negozio che è penetrato tra le due parti ma ha fallito.

Miller sta tornando da Ranger che lo hanno sviluppato per un totale di 15 nel 2011. Dal 2012 al 2018 si adatta a New York prima di scambiarlo a Tampa Bay. Miller è entrato a far parte di Canucks prima della loro stagione 2019-2020 e ha creato una proroga di sette anni di $ 56 milioni con Vancouver, iniziata nel 2023-24. In questa stagione, Canucks parte come secondo manager con nove gol e 35 punti.

Non ci vorrà molto tempo per i fan di vedere Miller tornare con le blueshirts – che si aspetta che si trovino in linea – quando affrontano Boston sabato pomeriggio – e New York potrebbe approfittare di questo aiuto. Le guardie scioccate dai playoff nella prima metà della stagione, ma ora ci sono solo cinque punti dal punto jolly della Eastern Conference.

Il negozio doveva essere un sollievo per Miller, che era oggetto di interviste commerciali prima che le voci del mulino si riscaldassero all’inizio di questo mese su come riprendersi potenzialmente con i Ranger. L’estensione precedente sembrava sopprimere parte di questo slancio, ma recentemente sembrava che fosse sempre più inevitabile Miller uscire dalla città.

Il commercio si materializzava solo pochi giorni dopo che il presidente Canucks Jim Rutherford ha confermato la notizia che Miller aveva incontrato il centro stellare di Vancouver Elias Petterson. Miller e Pettersson hanno ripetutamente negato le voci sulla disputa, ma Rutherford ha detto martedì Globe e Mail che la tensione tra i due dei più importanti giocatori di Canucks era reale e i cambiamenti indicati erano immediati.

“Mi sentivo da molto tempo che ci fosse una soluzione perché tutti ci stavano lavorando, comprese le parti”, ha detto Rutherford Outlet. “Ma è risolto solo per un breve periodo e poi viene celebrato di nuovo, quindi sembra che non esista una buona soluzione che mantenga insieme questo gruppo.”

La decisione di Rutherford di confermare questi rapporti è andata contro ciò che ha detto GM Patrik Allvin di Canucks durante la sua disponibilità dei media nel bel mezzo della stagione, che è stato “sfortunato” come questi tipi hanno influenzato la sua squadra.

“Sono orgoglioso delle persone che sono in grado di bloccare molto rumore e uscire e giocare”, ha detto Allvin. “Vogliamo creare un ambiente in cui si sentono sicuri e affidabili. I giocatori hanno galvanizzato e giocati molto bene sotto determinate circostanze.”

Chytil, una promettente selezione del 2017, è stata rallentata durante la sua carriera da infortuni. Questa stagione ha 11 goal e 20 punti in 41 partite. È probabile che il venticinquenne traggerà beneficio dal nuovo inizio-quando è sano, potrebbe essere un mezzo affidabile nell’attacco di Vancouver. Canucks ha combattuto tardi e si sono ritrovati al jolly alla Western Conference.

