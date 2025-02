No dia de abertura do trimestre -as finalizações do Ranji Trophy, foi gravado um show de boliche dominante em quatro partidas no sábado. Kerala Pacela Md Nidheesh ganhou uma corda de cinco tempo para limitar Jammu e Caxemira a 228/8 nos troncos do estádio da MCA em Pune. Kerala venceu o arremesso e convidou a J&K para o bastão. A vitória lateral teve um começo ruim quando Nidheesh removeu os três primeiros na sessão de abertura para deixar o lado para 48/3. No entanto, Kanhaiya Wadhawan costurou uma pequena parceria de 19 velocidades com o capitão Paras Doga, que foi removido por Basil Thampi, após o que ele acrescentou um estande de 55 velocidades com Sahil Lotra. Wadhawan saiu depois de atirar em 48, quando Nidheesh conseguiu o quarto portão naquele dia.

Lotra e Lone Nasir conseguiram a J&K e os levaram a mais de 150 velocidades. O primeiro jogou 35 de 125 bolas, depois perdeu o portão com o Sarwate de Adity. Na última sessão do dia, Nidheesh encerrou um couro cabeludo Nasira de cinco horas, que fez uma contribuição significativa 44 no final da ordem média.

Abid Mushtaq também ganhou um suplemento importante de 19 velocidades no placar antes de se tornar vítima de Thampa. A J&K tentará adicionar algumas engrenagens à sua noite, quando Yudhvir Singh e Auqib Nabi retomarem suas rodadas de 17 e cinco marchas, respectivamente. No segundo confronto das quartas de final entre a defesa de Mumbai e Haryana em Eden Gardens, em Calcutá, o contra-ataque de Shams Mulani 91 ofuscou o jogador Anshul Kamboja por 3-58.

Ao escolher um taco primeiro, Bombaj foi reduzido para 94/6, quando Camboj e Sumit Kumar usaram totalmente a nova bola. Mumbaj perdeu o abridor para a forma na forma de Ayush Mhatre na primeira bola da partida de Kamboja e depois Sumit, removendo o segundo Anand Apelering para 10 no sexto. Mumbai não teve tempo de se recuperar dos primeiros soluços, quando Camboj removeu Siddhesh Lad (4) antes de Sumit ganhar Suryakumar Yadav (9) para causar pânico no campo dos campeões.

Depois de uma breve parceria entre o capitão Ajinkya Rahane e Shivam Dube, Ajit Chahal removeu o último para exercer a pressão de Bombaim. Kamboja, uma estadia cautelosa de Rahane (31), foi encerrada por Kamboj para levar seu último portão do dia, deixando Mumbai para 94/6. Anuj Thakral pegou e jogou Shardul Thakur (15) para assumir o controle total sobre a partida. No entanto, a profundidade da ordem inferior em Bombaim veio em seu socorro quando Shams Mulani e Tanush Kotian são uma enorme parceria de 165 velocidades para o oitavo portão.

Mulani ganhou 91 pregos com 10 fronteiras antes de ser removido por Jayant Yadav. Kotian permaneceu invicto em 85 libras com 11 quatros, quando Mumbaj atingiu 278/8 em 78,3 overs.

A partida de trimestre entre Vidarbh e Tamil Nadu foi enfatizada pela invencibilidade da idade de Karuna Naira, que foi explodida com 14 quatros e seis em combinação com 75 dinamarquês Malewar com 13 quatro depois que o primeiro decidiu não chegar ao recorde. O lado dos anfitriões terminou em 264/6 em troncos com Vijay Shankar usou dois couro cabeludo.

Na segunda partida de nocaute em Rajkot entre Saurashtra e Gujarat, o último dominou o jogo no dia da abertura.

Gujarat ganhou o arremesso e convidou Saurashtra para o bastão, que recebeu o apoio dos melões quando o jogador Chintan Gaja retornou com 4-48 números para desembalar seus oponentes aos 216 em 72,1. Apesar da abertura do Chiraga Jani 69, Saurashtra não alcançou uma grande quantia, porque Art Vasavada permaneceu invencível aos 39 anos, mas ele não recebeu nenhum apoio do outro lado.

Em resposta, Gujarat tinha 21/0 nos troncos com o Priyank Panchal e o Aarya Desai abridor invicto em 11 e 10 corridas, respectivamente.

(Com exceção do cabeçalho, esta história não foi editada pelos funcionários da NDTV e é publicada no canal Syndydkaned).