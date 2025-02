Ranji Trophy, semi -final: a segunda primeira classe de Mohammed Azharudeen expande a vantagem de Kerala vs. Gujarat

Mohammed Azharudeen, teimoso 149, seus primeiros cem no críquete de bola vermelha em sete anos, levou Kerala a 418 para sete em Pnichach no segundo dia de sua semifinal do troféu de Ranji contra Gujarat na terça -feira. Kerala, que não passou pelas semifinais durante os principais eventos nacionais do The Red Ball, retomou o dia em 206 para quatro. O capitão Sachin Baby, que tinha 69 anos durante a noite, não teve problemas com os atiradores no dia seguinte, quando foi removido pelo jogador esquerdo Arzan Walwaswalla na segunda bola do dia.

Houve uma posição de 149 velocidades entre Azharudeen e Salman Nizar (52 de 202), passando por Kerala ao lado de uma placa de 350 anos. No terceiro dia, Kerala gostaria de acertar o maior tempo possível e, em seguida, luta pela vantagem mais importante das primeiras entradas sobre o anfitrião em uma pista plana.

Azharudeen, que tinha 30 anos à noite, carregava um solavanco, embora o dia, e seu invicto 149 saiu de 303 bolas. Seu esforço difícil incluiu 17 quatro, e a maioria de suas fronteiras aparece do lado de fora do lado.

Curiosamente, foi a segunda primeira série do jogador de 30 anos depois de sete anos, depois de estrear em Ranji em novembro de 2015.

A reciclagem foi na terça -feira com uma seleção de Telmonics Guyarat e até agora ele marcou três gols. O guarda à esquerda se livrou de Ahammed Imran (24) para fechar o jogo quando ele frustrou os anfitriões com um cenário de 40 com Azharudeen.

A abordagem piscando de Kerala era duvidosa em boas células. Depois de se reunir 206 no dia da abertura, eles poderiam adicionar 212 na terça -feira.

Gujarat terá que estar no seu melhor com um bastão para usar a vantagem dos convidados.

Resultados curtos: Kerala 418/7 em 177 overs (Mohammed Azharudeen 149 não sai; Arzan Walwaswalla 3/64).

(Com exceção do cabeçalho, esta história não foi editada pelos funcionários da NDTV e é publicada no canal Syndydkaned).