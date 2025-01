Ranking de basquete da universidade: Johni Broome retorna, acendendo a carreira do jogador como Auburn Bordes Duke

No mesmo dia, Johni Broome de Auburn sofreu uma lesão no tornozelo na Carolina do Sul que o deixou de lado por duas semanas, o Cooper Flagg de Duke marcou 42 pontos em uma vitória em Notre Dame.

Aquilo é Quando a carreira do jogador anulou.

Com Broome em Mend e Flagg na ascensão, uma porcentagem decente de nós que cobriu o esporte começou a sugerir publicamente que o prêmio de madeira e todos os outros jogadores nacionais do ano foram o prêmio Flagg. Para ser justo, eles são provavelmente; Existem dados para apoiar a reivindicação.

Mas se você pensou que a carreira do jogador era sobrePense novamente. Em apenas seu segundo jogo daquela lesão no tornozelo, Broome apresentou um desempenho monstruoso de 26 pontos, 16 rebotes e três bloqueios na vitória de 87-74 na quarta-feira na LSU que endureceu o que começou a parecer uma carreira de dois homens entre os dois melhores Jogadores nas duas melhores equipes.

“Essa é uma vitória quad 1”, disse o técnico de Auburn, Bruce Pearl. “Essa é uma ótima vitória para o nosso Ball Club”.

Esta temporada foi cheia de grandes vitórias para o Pearl’s Ball Club, e é que Auburn (19-1 em geral) tem 12-1 nos Jogos do Quadrante 1. É um trabalho tão bom que os tigres são o número 1 no O ranking de basquete universitário atualizado da CBS Sports de CBS Top Sports na quinta -feira de manhã durante o 23º dia, e até darei um passo adiante. É um trabalho tão bom e, tão superior ao corpo de trabalho de qualquer outra pessoa, que os eleitores da AP mantenham o Auburn No. 1 na segunda -feira, mesmo que os Tigres percam no sábado em Ole Miss.

Eu sei que vou.

Cooper Flagg Tracker: Duke Star Freshman publica a segunda metade do monstro como Blue Devils sobrevive ao Estado do Estado do Estado NC David Cobb

Obviamente, a variedade de equipamentos de basquete é um processo subjetivo e pessoas diferentes fazem isso de maneiras diferentes. Qualquer que seja. Isso em profundidade em qualquer estação, o corpo do trabalho deve ser o fator mais importante. O corpo de trabalho de Auburn permanecerá muito mais alto do que qualquer outra pessoa na segunda -feira, independentemente do que acontecer entre agora e então. Isso é um fato.

É melhor pensar em Auburn como um jogador de golfe com uma vantagem de quatro etapas no campo. Os tigres podiam manchar o próximo buraco, por assim dizer, ver todo o outro torque ou até passarinho, e eles ainda estariam indo. Na minha perspectiva, isso é Auburn neste momento, pois está localizado no número 1 dos 25 e 1 top 1. O comitê da NCAA adota uma abordagem semelhante à seleção e semeadura para o torneio.

No. 2 Duke tem apenas 5-2 no Quad 1. Sim, ele tem uma vitória (em casa) sobre Auburn, e esse é um ponto de dados importante. Mas esse ponto de dados não é suficiente para compensar a vantagem dramática que Auburn tem quando se trata de avaliar todos os corpos de ambas as equipes, e ainda não será na segunda -feira, independentemente do que acontecer nos próximos quatro dias.

Classificações dos 25 e 1 melhores