Ranking de basquete da universidade: Por que John Calipari merece as boas -vindas do herói em troca da Rupp Arena

Eu tenho feito isso tempo suficiente para saber que a maioria dos fãs não se importa com pessoas como eu para dizer como se sentirem ou agirem em questões próximas a eles que pessoas como eu estão apenas experimentando à distância. Essa é a minha experiência, pelo menos. Raramente é bem recebido. Palavras quase sempre são desperdiçadas.

Então, os fãs do Kentucky, se você estiver lendo isso, deixe -me esclarecer: você deve, é claro, tratar John Calipari como você quiser quando eu voltei a uma areia exausta no sábado pela primeira vez desde que Kentucky saiu após 15 anos. Boo ou anime -o. Louvar ou amaldiçoar. Fique em silêncio ou silencioso.

Depende totalmente de você!

Não vou usar esse espaço para tentar dizer como agir ou o que fazer. Mas, o que vou fazer neste espaço é explicar como eu acho EU IA Aja, e como eu penso EU IA querer meu esposa e filhos para agir se nós Os fãs de Kentucky de uma vida inteira dentro da Rupp Arena quando Calipari foi apresentado a uma multidão que uma vez o adorava, mas finalmente implorou para que ele fosse a Arkansas em abril passado, depois que os Wildcats perderam para um meio na primeira rodada de torneios da NCAA pela segunda vez para o segunda vez? em um período de três anos.

O que seria nós fazer?

Casar Cumprimente -o com bondade. NósPlaud

E sim, percebo que isso provavelmente me coloca em uma minoria entre os fãs do esporte e como eles se sentem em relação a coisas assim. Eu entendo. Isso não me perde e por que não tenho uma coluna bloqueada, carregada e pronta para publicar na época em que ouço que mesmo um fã do Reino Unido diz algo ruim. Sério, grite coisas mais fortes e enquanto você puder, se quiser. Não vou me ofender porque isso é apenas esportes e não estou aqui para mudar o mundo ou salvar o treinador Cal quando o mundo estiver cheio de problemas maiores e o treinador Cal ficará bem, independentemente.

É que, durante toda a semana, em um programa de rádio aqui ou em um segmento da sede da CBS Sports lá, eles me perguntaram como eu acho que os fãs do Kentucky irão receber Calipari neste fim de semana e como eu cumprimentaria Calipari neste fim de semana se fosse uma vida All Kentucky fã. Minha resposta para a primeira pergunta, neste momento, é que eu realmente não sei. E, de qualquer forma, novamente, fico feliz em deixar os fãs do Kentucky no prédio, e prometo não pensar, falar ou escrever sobre isso demais depois do fato.

Mas a segunda pergunta?

Minha resposta para a segunda pergunta, a pergunta sobre como eu cumprimentaria Calipari quando ele a apresentar se ele fosse um fã de Lifeang Kentucky, é que ele o aplaudiria para demonstrar apreço por 15 (principalmente) ótimos anos. De mão em coração, eu nunca pensaria em vaiar ou gritar coisas ruins porque, praticamente falando, se eu fosse fã da vida de Kentucky, eu veria isso como um divórcio que perguntei e também que estou ganhando.

Novamente, fãs do Reino Unido, você pode vaiar se quiser.

Mas como, porque?

Estou realmente curioso.

Uma pessoa nas redes sociais disse que é simplesmente porque Calipari é o treinador oposto, e isso é uma competição, então ele deve ser vaiado, mas isso é obviamente bobo e estúpido. Clint Sargent foi o treinador oposto em uma competição na Rupp Arena no início desta temporada. Aposto que a maioria dos fãs do Kentucky não percebeu, ou mesmo sabia, até que o leiam aqui. Então, se você é um fã do Reino Unido que se dirige a Calipari quando o apresenta, não é simplesmente porque ele é o treinador oposto, nem é simplesmente porque ele é o treinador oposto do rival da SEC, ou, pelo menos, isso é Não é uma explicação que aceitarei, a menos que eu possa encontrar um vídeo de Mike Anderson pegando um inferno absoluto em Rupp em fevereiro de 2019.

Se você é um fã do Reino Unido que Boo Calipari, fará isso por algum outro motivo além desses motivos. E, novamente, tudo bem. Boo longe, se quiser.

Mas como, porque?

Eu ainda tenho que ver ou ouvir alguém para oferecer uma grande racionalização sem mais ou menos afirmar que isso é esportes e esportes se você não é meu amigo, você é meu inimigo e você é especialmente Meu inimigo se você costumava ser meu melhor amigo, mas não mais.

Quero dizer, tudo bem, eu acho.

Mas se eu fosse um fanático por vida de uma vida aquele que votaria para o treinador nacional do ano neste momento, Mark Pope, se eu fosse fã de que A equipe do Reino Unido, especialmente enquanto as barbeares de Calipari estão 1-6 na SEC e provavelmente não vão a lugar nenhum, eu escolheria ver Calipari como um homem que passou 15 de seus 65 anos em seu planeta, quase um quarto de sua vida! — Treinando meu time favorito para quatro finais, o título nacional de 2012 e muito mais lembranças do que ruins.

Ele caiu no final? Sem dúvida, ele caiu no final.

Então, se você é um fã do Kentucky lendo isso, saiba que entendi por que você estava pronto para seguir em frente. Eu também pensei que um divórcio era o melhor para todos os envolvidos. Mas, se você é um fã do Kentucky que está lendo isso, não se esqueça que, em termos gerais, é isso que você queria e o que você disse a Calipari para fazer. Você disse a ele para sair. Calipari, prometo a você, não queria deixar o Kentucky, e ele provavelmente partiu seu coração quando percebeu que era melhor para ele e sua família fazê -lo. Calipari, prometo a você, sempre imaginei ganhar outro campeonato nacional em Kentucky, aposentando -se em Kentucky e entrando e deixando os jogos em Kentucky enquanto cumprem as ondas de pé a cada vez.

Então isso deve ser estranho para ele.

Deve ser estranho para todos.

E, se você obtém esportes e apenas pensa sobre isso de uma perspectiva humana, é realmente um pouco triste. Sim, John Calipari tem mais dinheiro do que a maioria de nós poderia sonhar realisticamente, e sua vida provavelmente ficará bem, não importa como os fãs do Kentucky o cumprimentam em seu primeiro retorno a Rupp desde que ele saiu. Mas, ele reconheceu, se você é um fã do Kentucky lendo isso, eu só sei que você tem o poder de fazer uma boa lembrança para uma pessoa que lhe deu tudo o que tinha por 15 anos e criou muitos dos melhores momentos esportivos ”. Eu experimentei. Ou você pode fazer uma memória ruim para a mesma pessoa.

Novamente, faça o que quiser.

Você decide.

Mas tenho certeza de que sei o que faria se fosse você.

