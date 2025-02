Ranking de basquete universitário: Carolina do Norte Falls para Clemsson, correndo o risco de perder o torneio da NCAA novamente

Clemson venceu a Carolina do Norte por 85-65 na segunda-feira para continuar sendo o número 26 no ranking atualizado dos 25 e 1 diário de basquete universitário diário na terça-feira de manhã. E que trecho de três dias para os Tigres! Como ACC, ele provavelmente não pode ficar muito novo para vencer Duke em um sábado e Carolina do Norte duas noites depois, mas foi isso que os Tigres acabaram de melhorar para 20-5 em geral, 12-2 no ACC.

Agora vamos nos concentrar nos calçados.

Está ficando ruim na UNC.

Essa equipe que foi nono na pré-temporada AP Prossing ou Big 12, de acordo com a rede. Neste ponto, o especialista em apoio à CBS, Jerry Palm, está projetando o Tar Heels, que tem 1 a 10 no quadrante 1, para perder o torneio da NCAA 2025. Dance pela segunda vez em um período de três anos. E, por tudo o que vale, o único treinador da Carolina do Norte nas últimas cinco décadas a perder o torneio da NCAA duas vezes em um período de três anos é Matt Doherty, e ele foi forçado a desistir de sua posição pouco depois de acontecer.

Quanto à corrida do RCO, Clemsson e Louisville estão em um jogo do Duke em primeiro lugar na derrota da classificação da liga e continuam sendo as maiores ameaças ao treinador do Blue Devils, Jon Scheyer, vencendo seu primeiro campeonato de conferência sazonal regular. Mas o problema para os Tigres e Cardinals é que Duke não jogará outro jogo de ACC contra um time dos melhores da rede nesta temporada regular, que é que o Blue Devils provavelmente não perderá novamente na conferência e é esperado que que Por extensão, garanta um título absoluto do ACC, provavelmente para várias competições.

