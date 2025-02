Ranking de basquete universitário feminino: Texas leva o número 1, Notre Dame Falls depois de perder o thriller extra de dois tempos

O Texas substituiu a Notre Dame como a equipe número 1 na mais recente pesquisa do AP Top 25. Contra as 10 melhores equipes.

O combate irlandês caiu para o número 3 após uma derrota por 104-95 horas extras contra o NC State Wolfpack, que se mudou para o top 10.

Esta tem sido uma temporada muito competitiva, e a paridade é clara devido ao fato de quatro equipes diferentes terem sido ocupadas número 1: Carolina do Sul, UCLA, Notre Dame e Texas. Esta é apenas a sexta temporada em que quatro equipes estão ocupadas número 1 desde que a pesquisa começou em 1976. Se a tendência continuar, a campanha de 2024-25 pode ser a de livros, porque nunca houve cinco programas diferentes classificados.

A Georgia Tech caiu no ranking depois de perder por 73 a 70 contra o estado da Flórida no domingo. Enquanto isso, os Seminols retornaram ao nº 24. Illinois também saiu depois de sofrer uma perda de 10 pontos contra a USC. Louisville retorna a 25 devido a uma vitória sobre o então. 11 Duke na quinta-feira e depois mantê-lo perto em uma derrota por 79-75 contra agora. 8 Carolina do Norte no domingo.

Pesquisa de basquete de basquete feminino

1 Texas 26-2 756 (19) 2 2 UCLA 26-1 736 (11) 3 3 Nossa Senhora 24-3 715 1 4 USC 25-2 702 (1) 4 5 Uconn 26-3 649 5 6 Carolina do Sul 25-3 620 6 7 LSU 27-2 590 7 8 Carolina do Norte 25-4 529 9 9 Status da NC 22-5 526 13 10 TCU 26-3 517 10 11 Tennessee 21-6 418 15 12 Estado de Ohio 23-4 406 8 13 Oklahola 21-6 382 16 14 Estado do Kansas 25-4 376 12 15 Kentucky 21-5 353 14 16 Duque 21-7 323 11 17 Baylor 24-5 256 19 18 W.V. 21-6 225 17 19 Maryland 21-6 198 21 20 Alabama 22-6 196 22 21 Estado de Oklahoma 22-5 147 24 22 Creighton 23-4 121 23 23 Status de Michigan 20-7 104 22 24 Estado da Flórida 22-6 64 Nr 25 Louisviile 19-8 46 Nr

Outros recebem votos: Georgia Tech 32, Estado de Dakota do Sul 22, Utah 19, Illinois 14, Richmond 12, Califórnia 7, James Madison 5, Mississippi 4, Iowa 2, Harvard 2, Fairfield 1