Ranking de basquete universitário: Florida Salta para Duke entre os 25 e 1 primeiros; A SEC poderia ter as quatro sementes nº 1?

Terças -feiras são claramente os dias mais antigos da semana no esporte, em parte porque as equipes da SEC estão sempre em ação, por isso tivemos pelo menos um confronto classificado contra o intervalo toda terça -feira em 2025.

Nenhum outro dia da semana pode fazer essa declaração.

Nesta noite de terça -feira, isto é, durar Noite, houve dois confrontos classificados no calendário da SEC e ambos entregaram resultados que causaram o movimento no top 10 da classificação atualizada de basquete do basquete dos 25 e 1 da CBS da CBS Sports, onde Auburn continua sendo o número 1 por 36 dia.

A Flórida venceu no estado do Mississippi, 81-68, enquanto o Tennessee perdeu em Kentucky, 75-64. Como resultado desses desenvolvimentos, os quatro primeiros dos 25 e 1 são agora Auburn, Alabama, Flórida e Duke, nessa ordem e, sim, essas são as escolas que eu acho que deveriam ser as quatro principais sementes quando o Comitê da seleção atual, os 16 principais projetados para o torneio da NCAA de 2025 são apresentados no sábado às 12:30 ET na CBS.

Por que a Flórida saltou para Duke nos 25 e 1?

Em poucas palavras, agora acredito que os Gators têm um órgão superior depois de vencer no estado do Mississippi para corresponder ao recorde de 5-3 de Duke no primeiro trimestre. Voltando ao quadrante 2, é aí que a Flórida tem uma marca de 7-0 em comparação com o recorde do Duke 4-0. E, pelo que vale, os Gators também passaram Duke na métrica da Força Record.

Ultimamente me pediram várias vezes se acho que a SEC poderia obter as quatro sementes número 1 da equipe de domingo. Minha resposta é que suponho que seja possível, mas duvido que isso aconteça devido a Duke, Houston, St. John’s ou a uma escola Big Ten, talvez. Eu simplesmente não vejo a SEC varrendo as sementes nº 1. Mas a liga é tão forte que imaginar quatro escolas da SEC nas quatro finais e/ou duas no jogo do campeonato em San Antonio, não é tão difícil de fazer em absoluto.

