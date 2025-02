Ranking de basquete universitário: Memphis vence o oitavo consecutivo, mas tem muita dificuldade para aumentar o currículo na AAC

Memphis levou sua série de vitórias em sete jogos para a USF na quinta-feira e a estendeu com uma vitória de 80-65. Portanto, os Tigres permanecem número 12 no ranking de basquete universitário atualizado da CBS Sports a partir de sexta -feira de manhã. E se ele se pergunta se os fãs de Memphis estão realmente empolgados com o andamento das coisas ou, em vez disso, um pouco chato, eles olham para esse sinal que apareceu em Tampa.

Pontuação final: Memphis 80, USF 65.

Não, não foi realmente uma vitória quad 8 para os Tigres, mas foi uma vitória que caiu no Quad 3, que é onde quase toda a vitória na American Athletics Conference se apaixonou por Memphis, se não pior. Para o contexto, considere que a sequência de vitórias de oito jogos de Memphis consiste em seis vitórias no terceiro trimestre e duas vitórias no quarto trimestre, e os seis jogos restantes da temporada regular dos Tigres, cinco atualmente no terceiro trimestre ou no quarto trimestre . Em outras palavras, basicamente todas as ofertas da AAC, Memphis são jogos que podem danificar seu currículo, não ajudam. Por mais frustrante que seja para alguns fãs, isso deve ser mais ou menos uma vida para os tigres até que a escola descubra como melhorar as conferências.

De qualquer forma, Penny Hardaway está dirigindo bem.

Depois de entrar em seu sétimo ano em sua alma mater, com grandes perguntas após o colapso da temporada passada e uma equipe incomum se move muito tarde no calendário (e várias outras coisas), Hardaway tem sido excelente. Ele guiou sua equipe principalmente por meio de um cronograma desafiador que não é liga e agora ele tem os Tigres navegando por uma conferência superada. Memphis tem 21-4 em geral, 11-1 na AAC e reforçado por um currículo com cinco vitórias no primeiro trimestre, vence especificamente em Ole Miss, Michigan State, Missouri, Clemson e Uconn.

E, a propósito, a vitória de quinta -feira sobre a USF dobrou a 150ª vitória de Hardeway desde que ele substituiu Tubby Smith em março de 2018.

Houve momentos em que era razoável perguntar se Hardaway chegaria aqui, ambas as 150 vitórias em sua carreira e no Top 15 da pesquisa da pesquisa da AP em meados de fevereiro. Mas agora ele está aqui: preparando -se para tentar garantir a vitória da corrida 151 no domingo, no estado de Wichita, e com os Tigres classificados tão tarde tão tarde na temporada Pela primeira vez em 16 anos.

“Estou muito agradecido”, disse Hardaway a Dave Woloshin, a voz do rádio do rádio do Tigres, De acordo com Roman Cleary, da Bluff City Media. “Fui fiel ao meu comércio. Mesmo se eu tenha cometido erros, fui fiel e trabalhei muito”.

Tudo isso seria mais interessante com jogos de conferência mais interessantes? Sim, claro que eu faria.

Mas Hardaway não pode fazer nada a respeito. Em vez disso, tudo o que você pode fazer é a melhor coisa que você pode tentar manter seus jogadores focados em confrontos, eles devem vencer por dois dígitos e, pergunte a qualquer treinador, isso não é fácil. Mas está fazendo isso, de forma consistente. E enquanto isso continuar, o Los Tigres em breve terá sua primeira conferência no campeonato sazonal regular desde 2013, enquanto Hardaway garante seu primeiro prêmio ao treinador da AAC em um deslizamento de terra.

