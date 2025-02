Ranking de basquete universitário: por que Auburn merece ser votado como a equipe número 1 no país

Sei que gastei a vantagem dos 25 melhores do esporte da CBS no domingo de manhã e 1 explicando por que Auburn deveria continuar sendo o número 1 em todas as classificações humanas, mesmo após a derrota de sábado contra a Flórida. Mas segunda -feira é quando as 25 atualizações da pesquisa da Associated Press Top toda semana. Então, Auburn será a história novamente assim que a atualização chegar, de uma maneira ou de outra. E é por isso que quero me concentrar um pouco mais nos tigres, porque sim, Auburn será a história.

É um ótimo dia para a pesquisa da AP!

Qualquer um dos eleitores da AP deixará coletivamente Auburn do número 1, apesar de os Tigres não terem dúvidas do melhor trabalho do esporte. qualquer Os eleitores da AP tornarão Auburn a equipe estranha que permanece número 1 na pesquisa da AP imediatamente após uma perda. Minha previsão: os eleitores da AP, certamente não todos, mas de alguma forma suficientemente suficientemente inteligentes para manter a equipe que deve ser o número 1 no topo da pesquisa mais referenciada do basquete universitário.

Depois de Auburn, podemos discutir.

Mas se os eleitores da AP têm algum interesse em garantir que sua pesquisa seja realmente um reflexo de como esta temporada está sendo desenvolvida, não há debate sobre qual escola deve ter o número 1 quando suas pesquisas atualizam no final da segunda -feira. É Auburn, graças a um recorde de 21-2 nos primeiros 25 e 1.

Aquilo é O melhor currículo do país. Aquilo é Por que Auburn merece número 1.

Classificações dos 25 e 1 melhores