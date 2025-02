Ranking de basquete universitário: St. John’s estende a lacuna no Big East, assume o controle da corrida pelo título da conferência

St. John’s venceu Creighton 79-73 no domingo para expandir a lacuna entre isso e o programa que tem sido sua maior ameaça para vencer o Big East pela primeira vez em 33 anos. Como resultado, a tempestade vermelha agora tem uma vantagem de dois jogos na classificação da liga, com apenas cinco competições restantes na temporada regular, o que significa que, de repente, é mais provável que garanta um campeonato absoluto da conferência pela primeira vez desde 1985 O que eles não receberão pelo menos uma parte pela primeira vez desde 1992.

Em outras palavras, isso está acontecendo.

Sim, Rick Pitino realmente está fazendo isso e, ao “fazer”, quero dizer as listras e posicionar um programa que já esteve preparado para aproveitar uma oportunidade realista em uma corrida para as quatro finais no próximo mês, apenas no segundo ano, guiando os Johnnies. É o tipo de coisa que Pitino tem uma parte séria de qualquer conversa sensata para o treinador nacional do ano, já que sua tempestade vermelha tem 22-4 em geral, 13-2 no Big East e o número 11 no top 25 da CBS Sports atualizados na segunda -feira de manhã e 1 classificação diária do basquete universitário depois de obter 23 pontos e 14 RJ Luis Jr. rebotes na vitória de domingo que atraíram outra multidão exausta para o Madison Square Garden.

“A única coisa que realmente me surpreende é a base de fãs que embala o jardim”, Pitino disse. “Estes agora são Knicks.”

Na verdade, eles são. Foi divertido vê -lo.

O seguinte para St. John’s é o jogo de quarta -feira em DePaul. Depois disso, é a vingança de domingo em casa com a UConn. Depois disso, é um jogo de estrada com Butler (26 de fevereiro), um jogo em casa com Seton Hall (1º de março) e o final da temporada regular em Marquette (8 de março). Nesse ponto, o St. John’s poderia perder dois desses jogos e ainda vencer pelo menos parte de um campeonato do Big East.

Então, novamente, isso está acontecendo.

Nunca há uma ótima história no basquete universitário, mesmo que apenas porque o esporte seja bom demais para isso. Então, não vou insistir que o que Rick Pitino está fazendo em St. John’s é sem dúvida a nossa melhor história, porque o que Bruce Pearl está fazendo em Auburn é obviamente também ótimo, sem mencionar o que Jon Scheyer está fazendo em Duke e o que ele está fazendo Kelvin Sampson em Houston. Há ótimas histórias em todo o lugar. Mas você não pode contar a história da temporada de basquete da universidade 2024-25 até hoje sem passar um pouco de tempo no programa superior da cidade de Nova York.

A tempestade vermelha é muito boa de novo e Rick Pitino é responsável. É incrível. Como você provavelmente sabe, nenhum treinador levou quatro escolas diferentes para as quatro finais. Mas, como é provável que Saiba, Pitino já fez isso com Providence, Kentucky e Louisville, e parece ter uma equipe boa o suficiente neste momento para fazê -lo também em St. John’s.

