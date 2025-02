O Tennessee está em uma tendência no ranking de poder de basquete universitário de esportes da CBS depois de um Irmão e uma forte demonstração em uma perda estrita para a LSU.

Lady Vols de Kim Caldwell, na 14ª posição nesta semana, tem 17-6 na temporada e 4-6 na seção. Estar abaixo de 0,500 no jogo da conferência é simplesmente um reflexo de sua concorrência difícil. As equipes da SEC têm três equipes entre os 10 primeiros, incluindo o atual campeão nacional da Carolina do Sul.

TEXAS MESS da Carolina do Sul: Madison Booker, No. 4 Lonnchorns Exact Exlast Revenge contra o número 2 Gamecocks em Austin Erica Ayala

Os Gamecocks têm sido uma força a considerar ao longo da temporada, mas sofreram uma derrota por 66-62 contra o Texas no domingo e, finalmente, dois lugares caíram para o 4º lugar. Esse foi o segundo lugar da temporada quando eles também caíram na UCLA em novembro . Enquanto isso, os Longhorns de Vic Schaefer totalizaram o número 3.

No ACC, Notre Dame continua a lidar com os negócios e é o novo número 2. O Estado da NC subiu para o número 8 com vitórias sobre Duke e Florida State este mês.

O Big Ten está prestes a ver sua primeira batalha de Los Angeles, já que a USC recebe a UCLA na quinta -feira. Os Bruins são o último programa da Divisão I invicto no país e nossa equipe número 1 desde o final de novembro. Enquanto isso, a USC sofreu sua segunda derrota da temporada em um Vá para Iowa No início deste mês. No entanto, os Trojans conquistaram uma vitória de 21 pontos sobre o estado de Ohio no sábado e ainda se sentem confortavelmente entre os 10 primeiros no número 6.

O estado de Oklahoma teve uma perda feia contra a Virgínia Ocidental em 1º de fevereiro, mas uma vitória de 85 a 55 contra o estado de Kansas ganhou uma passagem às cowgirls no ranking de energia. Baylor caiu para a UCLA e o TCU no final de janeiro, mas os Bears retornaram à lista com uma sequência de quatro jogos de vitória.

Aqui estão as últimas classificações do poder de basquete universitário das mulheres da CBS Sports.

Ranking de poder de basquete universitário feminino

Primeiros cinco: Ole Miss, Creighton, Michigan, Cal, Vanderbilt