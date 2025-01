Rankings de poder incomparáveis: Phantom BC fica em primeiro lugar antes do fim de semana de abertura

Inigualável, a nova liga de basquete 3 contra 3 co-fundado pelas estrelas da WNBA Breanna Stewart e Napheesa Collier, começa sexta-feira em Miami. A noite dará início a uma nova era no basquete feminino profissional, com a Unrivaled oferecendo às estrelas da WNBA a chance de ficar em casa durante o período de entressafra e assumir o controle de uma liga de sua própria criação.

Para a temporada inaugural da liga, 36 jogadores foram convidados e divididos em seis times com seis jogadores cada: Laces BC, Lunar Owls BC, Mist BC, Phantom BC, Rose BC e Vinyl BC. As equipes foram escolhidas pelos seis treinadores do campeonato, mas antes de saberem qual equipe estariam no comando, na tentativa de garantir que estivessem o mais equilibrados possível.

Tudo na operação é único, inclusive os próprios jogos. A liga usará um campo comprimido de 70 por 50 pés que lhes permitirá jogar em “quadra cheia”, mesmo em 3 contra 3. Além disso, haverá um cronômetro de 18 segundos e três quartos de sete minutos seguidos por. um quarto período indeterminado em que as duas equipes jogarão com um “pontuador de vitória”.

Dado que nunca vimos jogos profissionais nestas condições, muito menos qualquer uma destas equipas a jogar juntas, montar classificações de poder na pré-época talvez seja uma tarefa tola. Certamente, há uma boa chance de eles ficarem de cabeça para baixo após a primeira semana de jogos. Ainda assim, foi um processo divertido pensar em como poderiam ser as coisas em Miami.

A ação começará com seis jogos nesta semana de abertura.. Todos os ET e todos os jogos também serão transmitidos no Max.

Sexta-feira, 17 de janeiro

Névoa BC vs. Corujas Lunares BC, 19h – TNT

Rose BC x Vinil BC, 20h15 – TNT

Sábado, 18 de janeiro

Fantasma BC x Laces BC, 14h – truTV

Corujas Lunares BC vs. Rose BC, 15h – truTV

Segunda-feira, 20 de janeiro

Vinil BC x Phantom BC, 20h – TNT

Laces BC x Mist BC, 21h15 – TNT

Com isso dito, aqui estão as classificações inaugurais de poder incomparável da CBS Sports.

1. Fantasma BC

O Phantom BC tem o elenco mais experiente da liga e também pode ser o mais versátil. O jogo e os chutes deles estão fora de cogitação com Natasha Cloud, Sabrina Ionescu, Marina Mabrey e Satou Sabally no perímetro, e por mais que pareça uma liga de guarda, ter a opção de ir para Brittney Griner na pintura pode causar sérios problemas. Problemas de matchmaking para outras equipes. A única desvantagem real para o Phantom é que Ionescu ingressou com a condição de ter um horário flexível e deverá perder alguns jogos, o que poderia prejudicá-los na disputa dos playoffs.

Programação semanal: vs. Laces BC no sábado às 14h ET; vs. Vinil BC na segunda-feira às 20h30 horário do leste dos EUA

2. Vinil BC

Esta é uma equipe construída para jogar basquete 3 contra 3, então não é surpresa que todos os jogadores, exceto o Canadá, tenham experiência em jogar na configuração 3 contra 3 da equipe dos EUA, seja no nível juvenil ou sênior. Eles têm a melhor coleção de pilotos de downhill da liga, artilheiros comprovados em todos os três níveis, defensores dispostos e grandes jogadores. O Vinil pode não ter os maiores nomes, mas é um time equilibrado com múltiplas combinações de atuais companheiros da WNBA, o que é uma grande vantagem sobre a concorrência em uma temporada curta.

Programação semanal: vs. Rose BC na sexta-feira às 20h ET; vs. Phantom BC na segunda-feira às 20h30 horário do leste dos EUA

3. Nevoeiro BC

The Mist tem uma combinação interessante de juventude e experiência, além de conexões anteriores em quadra. O tempo que Breanna Stewart passou com Jewell Loyd e Courtney Vandersloot deve dar-lhes uma vantagem sobre outras equipes do ponto de vista da química em quadra. Stewart é, na pior das hipóteses, o segundo melhor jogador da liga e Carrington é o melhor defensor de perímetro. O maior ponto de interrogação para Mist é Loyd. Ele vem de uma temporada terrível com o Seattle Storm, mas isso parece ter sido fortemente influenciado pela tensão fora das quadras. Ele poderá retornar ao seu melhor nível em um novo ambiente? Nesse caso, o Nevoeiro será um problema. Caso contrário, poderá ser um desafio para eles.

Programação semanal: vs. Lunar Owls BC na sexta-feira às 19h ET; contra Rose BC no sábado às 15h ET

4. Rosa BC

Kahleah Cobre GRAMA Fênix Mercúrio Chelsea Cinza GRAMA Ases de Las Vegas Lexie Casco GRAMA Febre Indiana Anjo Reese F céu de chicago Azura Stevens F/C Faíscas de Los Angeles Brittney Sykes GRAMA Místicos de Washington

Atletismo, resistência e versatilidade no perímetro parecem ser características-chave em Unrivaled dado o espaçamento que estará na quadra. Isso é uma ótima notícia para Rose BC, que possui um trio de elite formado por Chelsea Gray, Kahleah Copper e Brittney Sykes. Esta equipa vai competir em ambos os lados e será extremamente difícil defrontar, especialmente no quarto período indeterminado, onde conseguir paradas e posses extras torna-se vital. No entanto, seu ataque tem alguns pontos de interrogação, principalmente seu chute externo.

Programação semanal: vs. Vinil BC na sexta-feira às 20h ET; contra Lunar Owls BC no sábado às 15h ET

5. Cadarços BC

Laces BC parece ter sido esquecido antes da noite de estreia porque faltam grandes nomes no elenco. Mas embora jogadores como Alyssa Thomas, Jackie Young e Kayla McBride possam não fazer muito barulho fora da quadra, você não poderá perdê-los quando os jogos começarem. Esta equipe formará sua identidade em torno da resistência e da defesa, mas silenciosamente possui uma das melhores coleções de ameaças de 3 pontos. Dolson (terceiro), McBride (oitavo) e Hayes (10º) terminaram entre os 10 primeiros em três pontos no W na temporada passada. Os Laces são o time mais emocionante? Não, mas vai ser difícil todas as noites.

Programação semanal: vs. Phantom BC no sábado às 14h ET; vs. Mist BC na segunda-feira às 21h30 horário do leste dos EUA

6. Corujas da Lua BC

Os Lunar Owls têm indiscutivelmente o melhor jogador da liga em Collier e potencial para uma defesa muito forte, então por que eles fazem o check-in por último? Primeiro, Cameron Brink ainda está recuperando uma lesão no ligamento cruzado anterior e não jogará neste inverno, o que o torna o único time com cinco jogadores, uma desvantagem potencialmente significativa dada a natureza acelerada dos jogos e a necessidade de reforços. Além disso, seu arremesso externo é uma grande preocupação, já que a marca de 34,2% de Allisha Gray atrás do arco foi a melhor de qualquer jogadora do Lunar Owls na WNBA na temporada passada.

Programação semanal: vs. Névoa BC na sexta-feira às 19h ET; contra Rose BC no sábado às 15h ET