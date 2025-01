Raphinha del Barcellona restituisce gli insulti al Benfica dopo la vittoria

Vincitore della partita Rafhinha ha detto che gli insulti del Benfica hanno scatenato una rissa nel tunnel dopo che il suo gol nel recupero ha regalato al Barcellona una straordinaria vittoria per 5-4 all’Estádio da Luz in Champions League martedì.

Il gol di Raphinha al 96′ è solo una parte di un finale sensazionale sotto la pioggia torrenziale di Lisbona, quando l’allenatore del Benfica Bruno Lage ha vestito i suoi giocatori in campo a tempo pieno dopo aver condotto 3-1 e 4-2.

Il dramma è continuato mentre i giocatori si dirigevano verso il tunnel, con Raphinha al centro della confusione mentre le due squadre si scontravano.

“Sono una persona che rispetta tutti”, ha detto ai giornalisti Raphinha, che in precedenza ha giocato per lo Sporting CP, rivale del Benfica. “Quando sono uscito dal campo la gente mi ha insultato. Ho ricambiato gli insulti. So che non avrei dovuto. La situazione si è intensificata con i giocatori del Benfica… hanno preferito insultarmi.

“Sono uno che non si lascia mentire da nulla. Li rispetto se loro mi rispettano, ma non sto zitto quando mi insultano. Dopo la fine della partita così è normale”.

Quegli eventi sono stati preceduti da una notte appena credibile in cui Raphinha ha dichiarato di essere nella migliore forma della sua carriera dopo aver segnato due gol mentre il Barça ha ottenuto sei vittorie consecutive in Champions League conquistandosi un posto direttamente nelle semifinali.

Il vincitore di Raphinh è stato l’ottavo in Europa in questa stagione: solo un compagno di squadra migliore Roberto Lewandowskiè nove, portando il suo totale in tutte le competizioni della stagione a 22, il suo record in carriera.

“Penso di essere nel momento migliore della mia carriera, sì”, ha aggiunto il nazionale brasiliano. “Sapevamo che sarebbe stato difficile qui, sapevamo quanto sono bravi, soprattutto giocando davanti ai loro tifosi, ai loro giocatori individualmente e come squadra, ma la cosa importante è che sapevamo che dovevamo rimanere concentrati per tutta la partita. .

“Avevamo l’idea di ribaltare la situazione nella ripresa, segnare un secondo per rientrare in partita, e alla fine ce l’abbiamo fatta. Non ci siamo mai arresi e abbiamo conquistato la vittoria”.

In precedenza il Benfica aveva capitalizzato diversi errori del Barcellona portandosi in vantaggio per 3-1 all’intervallo grazie ad una tripletta. Vangelis Pavlidis.

Il nazionale greco ha aperto le marcature al secondo minuto e ha completato la sua tripletta alla mezz’ora dopo che Lewandowski ha pareggiato poco dopo dal dischetto.

Pavlidis ha realizzato il suo secondo gol a porta vuota dopo che il portiere Wojciech Szczęsny ha eliminato il suo stesso difensore, Alessandro Baldeall’arrivo al ballo.

PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP tramite Getty Images

Ha poi completato la sua tripletta con un rigore dopo che Szczęsny ha commesso un fallo su Kerema Aktürkoğlu.

“È stata una partita pazzesca”, ha detto l’allenatore del Barça Hansi Flick in una conferenza stampa. “Il Benfica ha fatto davvero bene, soprattutto nel primo tempo, ma abbiamo commesso tanti errori. Non abbiamo difeso molto bene.

“E’ importante che se ne parli. I prossimi avversari guarderanno a questa partita e noi dobbiamo migliorare. Lo faremo”.

“All’intervallo ci siamo detti che vogliamo cambiare qualcosa, abbiamo bisogno di una posizione migliore. E ci siamo detti che vogliamo tornare”.

Un altro errore del portiere ha dato al Barça la possibilità di rientrare in partita Anatolij TrubinUn passaggio forato deviato dalla testa di Raphinh a 20 yarde e rimbalzò in rete.

E Ronald Araújo Un autogol sembrava aver sigillato i punti per il Benfica, ma il secondo rigore e uno di Lewandowski Eric Garcia un colpo di testa negli ultimi 12 minuti ha dato il via ad un arrivo in tribuna mentre entrambe le squadre hanno dato il massimo per la vittoria.

Szczęsny ha fatto una grande parata Angelo Di Maria e pochi minuti dopo, quando il Benfica ha chiesto un rigore, Rafhinha è stato mandato giù dall’altra parte per suggellare la vittoria.

“La cosa migliore è la mentalità della squadra nel secondo tempo, credono sempre in se stessi”, ha aggiunto Flick. “È incredibile. Ero contento con un punto, ma con tre è molto meglio. È stato un gran finale. Investiamo molto nel secondo tempo, creiamo più occasioni e ce lo siamo meritato”.

La vittoria significa che il Barça si è assicurato un posto negli ottavi con una partita in mano in casa contro gli italiani dell’Atalanta la prossima settimana.

Eviteranno quindi due partite in più a febbraio, quando le squadre classificate tra il 9° e il 24° posto si affronteranno in una battaglia a eliminazione diretta a due turni per avanzare alle semifinali.

“Arrivare direttamente agli ottavi ci aiuterà molto per il resto della stagione, ne sono sicuro al 100%”, ha detto Flick. “La cosa più importante è che abbiamo bisogno di tempo per allenarci. Questo è molto importante. Si vede nella partita che commettiamo errori, ma non abbiamo l’opportunità di allenarci nei due giorni o nell’unico giorno in cui lo facciamo. Avere.”

“È tutta una questione di recupero, ritrovare le energie ed essere in forma per la partita. È davvero difficile per i giocatori”.