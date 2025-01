Raphinha, estrela do Barcelona, ​​responde após ‘insultos’ na louca vitória por 5 a 4 sobre o Benfica na Liga dos Campeões

Havia muitos fogos de artifício no campo Quando o Barcelona se recuperou e venceu o Benfica por 5 a 4 na Liga dos Campeões, na terça-feira, também se afastou disso. Já nos descontos, o golo dramático do Barcelona surgiu por intermédio de Raphinha, depois de o Benfica ter pedido uma grande penalidade momentos antes. A bola caiu nas mãos de Ferran Torres, que passou para Raphinha na corrida, e o brasileiro mandou Anatoliy Trubin para o lado errado para fazer o gol que garantiu a vaga do Barcelona nas oitavas de final.

Os jogadores do Benfica protestaram tanto contra a validade do golo que o avançado Arthur Cabral recebeu cartão vermelho na linha lateral. O gol do Barcelona foi revisado pelo VAR e permitido, mas uma briga teria ocorrido no túnel. Eles incluíram Raphinha no centro, de acordo com a ESPN.

“Em campo houve pessoas que me insultaram. Retribuí os insultos. Sei que não devia ter feito isso, mas devolvi-os. E bem, no final esquentámos. A equipa do Benfica também esquentou. Eu Acho que eles poderiam ter entendido melhor a situação, mas preferiram me insultar também”, disse ele após o jogo. “Sou uma pessoa que não leva nada para casa. O que quer que me digam, também vão ouvir de mim.”

Dada a sua impressionante trajetória na Liga dos Campeões, na qual o brasileiro marcou oito gols em apenas nove chutes a gol, Raphinha se tornou um dos destaques do ataque do Barcelona. Dado que o jogo terminou com o Barcelona a marcar três golos sem resposta, faz sentido que o Benfica não fique satisfeito com o resultado, mas também não tem nada a culpar a não ser a sua defesa.

O Barcelona perdeu ao intervalo por 3-1 e conseguiu lutar pela vitória e, numa competição como esta, proteger as vantagens é fundamental.