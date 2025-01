Raposas Vermelhas Maristas vs. Fairfield Stags: como assistir, programar, informações de transmissão ao vivo, horário de início, canal de TV

Quem está jogando

Fairfield Deer @ Marista Red Foxes

Registros atuais: Fairfield 6-9, Marista 11-2

Como assistir

O que saber

Temos outro confronto emocionante do MAAC agendado para o início dos Fairfield Stags e dos Marist Red Foxes às 14h00 horário do leste dos EUA, no domingo, no McCann Center. Os Stags certamente esperam encerrar uma seqüência de quatro derrotas consecutivas fora de casa.

Depois de sofrer cinco derrotas consecutivas, Fairfield finalmente mudou a situação contra Iona na sexta-feira. Eles obtiveram uma vitória por 68-64 sobre os gaélicos.

Mesmo tendo vencido, Fairfield teve dificuldade para recuperar a bola no ataque e terminou o jogo com apenas quatro rebotes ofensivos. Esse é o menor número de rebotes ofensivos registrados desde março de 2024.

Enquanto isso, o Marist já havia vencido seis vitórias consecutivas (período em que superou os adversários por uma média de 6,3 pontos) e saiu na frente e fez sete no domingo. Eles começaram o ano novo com uma vitória por 69-62 sobre os Bobcats.

A vitória de Fairfield aumentou seu recorde para 6-9. Quanto ao Marista, sua vitória elevou seu recorde para 11-2.

Fairfield não teve muito espaço para respirar no jogo contra o Marist no encontro anterior, em março de 2024, mas ainda assim conquistou uma vitória por 65-61. Fairfield tem outra vitória na manga ou o Marist vai dar a volta por cima? Teremos a resposta muito em breve.

História da série

Fairfield venceu 7 de seus últimos 10 jogos contra o Marist.