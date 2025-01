Rapporto di attività di YKP per il 2024: Una vittoria dell’OSU, una copertina di ND sarebbe uno “scenario perfetto” per i libri

Patrick Everson Analista di scommesse sportive FOX

Le probabilità della partita di campionato dei College Football Playoff hanno visto il pubblico degli scommettitori fare una scelta chiara: vogliono che il grande perdente Notre Dame non solo copra lo spread, ma batta a titolo definitivo lo stato dell’Ohio.

Almeno questo è il caso di DraftKings Sportsbook in vista della partita di campionato di stasera ad Atlanta.

“Stanno scommettendo su Notre Dame fino al limite dei soldi. Quindi questo è il nostro rischio in questo momento”, ha detto Johnny Avello, direttore delle operazioni di scommesse sportive presso DraftKings.

Avello offre maggiori informazioni sulle quote del campionato College Football Playoff.

Centro del Super Bowl

Quando questo incontro è stato giocato per la prima volta il 10 gennaio, DraftKings ha aperto Ohio State come favorito con 9,5 punti. Fino al 12 gennaio, l’azione contro Notre Dame ha aiutato il punto a diffondersi a Buckeyes -8,5.

Da allora, lo stato dell’Ohio ha oscillato tra -8,5/-7,5, e i Buckeyes sono ora -8,5 in vista del calcio d’inizio di stasera alle 19:30 ET. E la maggior parte dello spread di punta finale è uno dei preferiti.

“Stanno sicuramente scommettendo sullo spread dell’Ohio State, ma è tutto come al solito”, ha detto Avello, sottolineando che il gioco della linea di soldi di Notre Dame è significativamente più pesante dello spread dell’Ohio State.

Quindi, mentre la maggior parte dei clienti DK vorrebbe una vittoria del Fighting Irish, il libro vorrebbe vedere il cosiddetto fulcro del Super Bowl: il favorito vince la partita, lo sfavorito copre lo spread.

“Sarebbe lo scenario perfetto. A volte succede per noi, a volte no”, ha detto Avello.

Costruito per il futuro

Le quote sui futures del campionato sono sui forum delle scommesse dallo scorso gennaio, quando il Michigan ha battuto Washington per il titolo 2023-24. Con tutta questa azione, DraftKings Sportsbook è ancora una volta un fan dei Buckeyes.

“Nel complesso, lo stato dell’Ohio sarebbe probabilmente uno scenario migliore. Questo solo perché non sono mai stati in vantaggio”, ha detto Avello.

In effetti, le probabilità di campionato dei Buckeyes erano brevi per tutta la stagione.

D’altra parte, Notre Dame è stata una possibilità a un certo punto di questa stagione, grazie alla straordinaria sconfitta casalinga della settimana 2 contro l’Illinois settentrionale. E parecchi scommettitori si sono lanciati sul Fighting Irish con quote più alte, contribuendo a creare una responsabilità significativa.

“Notre Dame era nella gamma 100/1”, ha detto Avello.

Campionato nazionale CFP Super Six: Ohio State vs. Notre Dame

Caesars Sports ha notato che già dal 9 settembre era richiesta una modesta scommessa di 500 dollari su Notre Dame. È stato subito dopo una sconfitta contro l’Illinois settentrionale.

All’epoca nessuno credeva che Notre Dame avrebbe suonato il 20 gennaio. Ma ecco i Fighting Irish, e questo scommettitore ha la possibilità di vincere $40.000 stasera. Notre Dame ha anche barche di biglietti futures da piccoli dollari – $ 20/$ 50/100 – con probabilità più alte di vincere tutto.

Come ho affermato la settimana scorsa, sono favorevole a che ciò accada. Non solo per quello scommettitore esperto che mirava a una vincita di $ 40.000, ma perché un altro analista di scommesse di FOX Sports, Sam Panayotovich, ha ottenuto un pezzo di Notre Dame prima dell’inizio dei playoff. Panayotovich ha messo $ 1000 su Notre Dame a +1000.

Se gli irlandesi riuscissero a farcela, stasera guadagnerebbero 10.000 dollari. Non male per un investimento di un mese.

Godetevi il gioco del titolo!

Patrick Everson è un analista di scommesse sportive per FOX Sports e redattore senior per VegasInsider.com. È un giornalista illustre nel settore delle scommesse nazionale. Vive a Las Vegas, dove gli piace giocare a golf con una temperatura di 110 gradi. Seguitelo su Twitter: @PatrickE_Vegas

Vuoi storie fantastiche direttamente nella tua casella di posta? Crea un account FOX Sports o accedi e segui campionati, squadre e giocatori per ricevere ogni giorno una newsletter personalizzata!