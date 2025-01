Rapporto sull’attività CFP 2024: “Probabilmente avremo bisogno che Ohio State vinca e Notre Dame per coprire”

Patrick Everson Analista di scommesse sportive FOX

Le quote per la partita per il titolo dei College Football Playoff presentano due vecchi nomi, reali nella storia del gioco. Sia Ohio State che Notre Dame hanno grandi folle.

Ma per ora, quattro giorni dopo la finale di lunedì sera ad Atlanta, il pubblico degli scommettitori sostiene i Fighting Irish per coprire il differenziale di touchdown più punti.

“Abbiamo visto e continuiamo a vedere l’assalto di denaro di Notre Dame”, ha detto il direttore del merchandising calcistico di Caesars Sports, Joey Feazel.

Feazel e l’esperto di scommesse sul football universitario Paul Stone offrono la loro opinione sulle quote del College Football Playoff Championship.

Ridurre il divario

Notre Dame non è solo un forte 14-1 in totale (SU) in questa stagione, ma anche un 13-2 leader a livello nazionale contro lo spread (ATS). Dalla straordinaria sconfitta casalinga della settimana 2 contro l’Illinois settentrionale, i Fighting Irish hanno vinto 13 partite consecutive e sono andati 12-1 ATS.

Ciò include la vittoria per 27-24 di Notre Dame sulla Penn State come sfavorita di 1,5 punti in semifinale.

Tuttavia, l’Ohio State (13-2 SU/9-6 ATS) è stata senza dubbio la squadra più impressionante nel primo College Football Playoff a 12 squadre. Come gli irlandesi, i Buckeyes sono 3-0 SU e ATS nella postseason. Ma tutte e tre le vittorie sono state in doppia cifra.

In semifinale, l’Ohio State ha ottenuto un nastro-sack-scoop-and-point per suggellare una vittoria per 28-14 sul favorito Texas con 5,5 punti.

Nonostante l’ascesa dei Buckeyes, la folla è “sul cane”. Il Caesars ha aperto nell’Ohio State a -9,5 venerdì sera ed è sceso a -8 lunedì mattina. E anche Notre Dame potrebbe ancora presentare un gioco tagliente.

“La settimana scorsa abbiamo visto un forte guadagno in ritardo, svanendo lo stato dell’Ohio contro il Texas, e quella linea è passata da -6 a -5,5 e persino a -5”, ha detto Feazel. “Penso che vedremo un’azione più dura contro Notre Dame. È sorprendente perché nelle ultime due settimane sono stati tutti Buckeyes.”

Tuttavia, Feazel si aspetta che il ritmo delle scommesse aumenti sul favorito, almeno in termini di differenza di punti. La money line +310 di Notre Dame sarà piuttosto attraente per il pubblico degli scommettitori.

“Probabilmente avremo bisogno dell’Ohio State per vincere e di Notre Dame per coprire”, ha detto Feazel.

Ohio State o Notre Dame saranno i campioni nazionali?

Lato tagliente nel campus

Calcolo ha centrato l’obiettivo con tutte e tre le quote CFP piazzate finora. Al primo turno, ha battuto Notre Dame -7 vs. Indiana e gli irlandesi hanno vinto 27-17.

Ha poi portato lo stato dell’Arizona a una copertura di 13,5 punti come perdente contro il Texas. I Sun Devils si sono mobilitati per forzare i tempi supplementari e hanno perso per otto, 39-31.

In semifinale, Stone ha battuto l’Ohio State -5.5 vs. del Texas. Per la partita per il titolo, salirà ancora una volta sull’autobus dei Buckeyes.

L’Ohio State ha aperto come favorito con 10,5 punti in uno sportsbook di Las Vegas. Ma come notato sopra, i Buckeyes sono ora favoriti all’unanimità con 8 punti su Notre Dame.

Stone rispetta i risultati ottenuti da Notre Dame in questa stagione, ma sottolinea che l’Ohio State ha concluso la stagione regolare con una sconfitta casalinga per 13-10 contro il Michigan.

Raccomanda di dividere gli 8 punti e sostenere i Buckeyes nella partita per il titolo.

“L’Ohio State è probabilmente la metà del quadrato qui”, ha detto Stone. “Ma i Buckeyes hanno trovato un’altra marcia nei playoff e hanno troppa potenza di fuoco per Notre Dame.”

L’Ohio State ha vinto ciascuna delle sue partite di playoff con 14 punti o più, un’impressionante serie di tre partite consecutive contro Tennessee, Oregon e Texas. E il dominio è su entrambi i lati della palla. I Buckeyes hanno una media di 7,5 yard per giocata nei playoff, ma concedono solo 4,2 yard per giocata.

Il quarterback dell’Ohio State Will Howard ha lanciato 35 intercettazioni nei suoi cinque anni di carriera universitaria. Ma Howard è stato preso di mira soprattutto durante il PCC. Ha completato 65 passaggi su 88 per 919 yard – 10,4 yard per tentativo – nella postseason. Howard ha sei passaggi di touchdown contro due intercettazioni.

“Se Howard protegge la palla e non la gira, penso che Ohio State sarà un incontro difficile per i Fighting Irish”, ha detto Stone.

Mi piacciono le grandi scommesse e non posso mentire

Come notato all’inizio di questa settimana, Mattress Mack ha scommesso $ 1,5 milioni al Texas +390 per vincere il campionato. Quindi quel biglietto ora rappresenta un’importante donazione a Caesars Sports.

Ma altre scommesse si basano sulle quote del campionato College Football Playoff. Caesars ha in gioco un paio di scommesse più grandi dell’Ohio State, con la scommessa più piccola che ha una vincita maggiore perché il cliente è entrato subito dopo il primo round del CFP:

$ 29.200 Ohio State +380 per vincere il campionato. Se i Buckeyes battono gli irlandesi, lo scommettitore riceverà $ 110.960 ($ 140.160 in totale).

$ 85.500 Ohio State -115 per vincere il campionato. La scommessa è stata fatta il 6 gennaio prima della vittoria dei quarti di finale dei Buckeyes contro il Texas. Quindi il profitto non è altrettanto buono, ma è comunque buono a $ 74.348 ($ 159.848 in totale).

Forse la scommessa più significativa precedentemente segnalata in quest’area: $ 500 Notre Dame +8000 (80/1) per vincere il campionato nazionale, sempre al Caesars.

È stata una mossa piuttosto astuta, fatta il 9 settembre subito dopo la sconfitta di Notre Dame contro l’Illinois settentrionale. Ci fu un’immediata reazione alle stelle, con alcuni libri che arrivarono fino a +10.000 (100/1) sul Fighting Irish.

Tuttavia, anche 80/1 è un buon prezzo. Se gli irlandesi riescono a vincere e sollevare il trofeo lunedì sera, lo scommettitore raccoglierà $ 40.000 di vincita.

Faccio il tifo perché ciò accada, ma soprattutto perché un altro analista di scommesse di FOX Sports, Sam Panayotovich, ha ottenuto un pezzo di Notre Dame prima dell’inizio dei playoff. Panayotovich ha messo $ 1000 su Notre Dame a +1000.

Certo, non è +8000, ma può comunque vincere $10,000 se l’irlandese consegna il titolo. E questo significa che Sammy offre da bere la prossima volta che sarà a Las Vegas.

Svegliate gli echi, tutti!

Patrick Everson è un analista di scommesse sportive per FOX Sports e redattore senior per VegasInsider.com. È un giornalista illustre nel settore delle scommesse nazionale. Vive a Las Vegas, dove gli piace giocare a golf con una temperatura di 110 gradi. Seguitelo su Twitter: @PatrickE_Vegas

