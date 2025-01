Rapporto sull’azione YKP 2024: “È stata praticamente tutta azione Buckeyes”

Patrick Everson Analista di scommesse sportive FOX

Le probabilità della semifinale dei College Football Playoff hanno una svolta interessante al Caesars Sports, almeno per quanto riguarda l’altra semifinale, che è quella di venerdì sera Ohio State vs. nel Texas Cotton Bowl.

Un mese fa, prima del fine settimana del campionato della conferenza, un cliente della Louisiana ha raggiunto l’enorme cifra di 1,5 milioni di dollari su Texas +390 vincendo il campionato nazionale. Quindi, a quanto pare, questo ha influito sul risultato desiderato da Caesar venerdì sera.

“Probabilmente sosterremo la vittoria dell’Ohio State al Super Bowl, ma non la copriremo”, Joey Feazel, direttore del merchandising calcistico presso Caesars Sports.

Feazel e l’esperto di scommesse sul football universitario Paul Stone offrono la loro opinione sulle quote per le semifinali dei College Football Playoff.

Atto di apertura

Prima che Ohio State e Texas scendano in campo, l’Orange Bowl ospiterà Notre Dame vs. Pen State. Caesars Sports ha aperto i Fighting Irish come favorito di 1,5 punti, è sceso a -2 venerdì e -2,5 martedì per circa 12 ore.

Ma da allora lo spread dei punti si è spostato verso la Penn State, e Notre Dame era la favorita per solo 1 punto mercoledì sera prima del calcio d’inizio di giovedì alle 19:30 ET. Tuttavia, Feazel ha detto che Notre Dame vede ancora più soldi.

Gli scommettitori sono anche propensi verso il gioco con il punteggio più basso. Il totale ha aperto a 47 ed è sceso a 44,5 mercoledì mattina prima di salire a 45.

“Riflette l’azione a cui stiamo assistendo ora. Queste due squadre hanno difese forti. La maggior parte dell’azione si svolge nell’area Under, inclusa un’azione più tagliente negli Under 47 e Under 46”, ha detto Feazel.

Ciò è in linea con i risultati ottenuti finora da entrambe le squadre nelle quote dei College Football Playoff. Under è 2-0 contro Notre Dame e 2-0 contro Ohio State nel CFP.

I Fighting Irish entrano in semifinale 13-1 in totale (SU) e 12-2 contro lo spread (ATS), il secondo miglior punteggio di spread in tutto il football universitario in questa stagione. I Nittany Lions sono 13-2 SU/8-7 ATS.

Semifinale CFP Super Six: Ohio State vs. Texas, Penn State contro Notre Dame

Il carrozzone dei Buckeyes

Finora l’Ohio State è stato un treno merci nei playoff, vincendo le due partite con un totale di 45 punti. Nei quarti di finale, i Buckeyes (12-2 SU/8-6 ATS) sono balzati in vantaggio per 34-0 alla fine del secondo quarto contro l’Oregon e poi hanno vinto 41-21.

Il Texas, d’altra parte, ha ottenuto un vantaggio di 24-8 nel quarto quarto contro l’Arizona State ed è arrivato ai tempi supplementari in parità a 24. I Longhorns (13-2 SU/8-7 ATS) hanno vinto in doppi tempi supplementari, 39-31, ma non è stato all’altezza. copre favoriti altrettanto pesanti di 13,5 punti.

Questi risultati hanno portato gli oddsmaker a cambiare significativamente le loro opinioni su Ohio State vs. del Texas, che inizia venerdì alle 19:30 ET. Caesars ha aperto i Buckeyes a -4,5 il 1 gennaio, e nel giro di un’ora circa la linea è andata a -5,5, poi a -6, dove è rimasta mercoledì sera.

“Quello che Ohio State ha aperto è stato davvero alto. Alcune delle probabilità per quella partita erano Ohio State -1,5/-2”, ha detto Feazel. “È una reazione enorme e un adattamento a due partite.”

Ma gli scommettitori fanno bella figura quando puntano 6 al Caesars e 5,5 ad alcuni altri libri. Il pubblico degli scommettitori di solito ricorda la maggior parte di ciò che ha visto l’ultima volta, e ciò significa che i Buckeyes affronteranno due nemici del CFP.

“L’Ohio State ha avuto molti pregiudizi ultimamente. È stata praticamente tutta l’azione dei Buckeyes”, ha detto Feazel mentre Caesars ha visto una partita forte in Texas +6.

Anche lo stato dell’Ohio riceve la maggior parte dell’attenzione sulla linea di denaro al Caesars. In tal caso, tutto ciò che i Buckeyes devono fare è vincere la partita indipendentemente dal margine. Le probabilità sulla moneyline dell’Ohio State sono attualmente -225, il che significa che è necessaria una scommessa di $ 225 per vincere $ 100 ($ 325 in totale).

Tuttavia, come notato sopra, Caesars rivendica anche una scommessa di 1,5 milioni di dollari sulla vittoria del Texas nel campionato nazionale. Quindi il libro punta su una vittoria dell’Ohio State e un layup del Texas per raccogliere tutte le scommesse sugli spread dei Buckeyes e quella mostruosa scommessa sul campionato dei Longhorns.

Notre Dame può rallentare la Penn State?

Un lato tagliente nel campus

Calcolo era l’obiettivo di prendere la copertura dell’Arizona State come sfavorito di 13,5 punti contro Il Texas ai quarti di finale del CFP. Guarda la partita Ohio State vs. Dal Texas.

E va di nuovo contro i Longhorn.

Stone ha ammesso che potrebbe essere colpevole del suddetto pregiudizio recente, ma consiglia di optare per lo stato dell’Ohio a 5,5. Pensa che i Buckeyes batteranno i Longhorns con un touchdown o più.

“È difficile ignorare il dominio dell’Ohio State nelle sue prime due vittorie nei playoff, sul Tennessee nono in classifica e sull’Oregon numero 1”, ha detto Stone. “I Buckeyes avevano una media di otto yard per giocata in quelle vittorie, ma hanno concesso solo 3,8 yard per giocata.

“Giocano con grande determinazione e sicurezza. Il quarterback Will Howard ha alzato il livello del suo gioco e si prende cura del calcio”.

Stone è rimasto particolarmente colpito dal buon inizio dell’Ohio State attraverso due partite di playoff. I Buckeyes hanno condotto il Tennessee 21-0 dopo soli 12 minuti e l’Oregon 31-0 a meno di 22 minuti dall’inizio della partita.

“Ohio State ha trovato quella seconda marcia che penso manchi alle altre tre squadre”, ha detto Stone. “Se il Texas non mette pressione su Howard e non lo costringe a commettere errori, penso che i Longhorns potrebbero avere una lunga giornata.”

Migliori scommesse, quote e pronostici della semifinale CFP

Mi piacciono le grandi scommesse e non posso mentire

Non per battere un cavallo morto – o, in questo caso, una scommessa live – ma la scommessa da $ 1,5 milioni per vincere Texas +390 è grande per Caesars Sports. Se il Texas sconvolge lo stato dell’Ohio e poi batte la Penn State o Notre Dame, lo scommettitore riceverà l’enorme cifra di 5,85 milioni di dollari e un totale di 7,35 milioni di dollari.

Poi c’è questa situazione intrigante al Caesars durante la partita Notre Dame-Penn State:

Il 9 settembre, dopo la sconfitta dei Fighting Irish contro l’Illinois settentrionale, un cliente ha scommesso $ 500 su Notre Dame +8000 (80/1) per vincere il campionato nazionale. Lo scommettitore guadagnerebbe $ 40.000 se Notre Dame andasse in trasferta.

La partita di giovedì ha visto un cliente Caesars raggiungere $ 165.000 su Penn State +2 questa settimana.

Non sarebbe interessante se Notre Dame vincesse per un punto? La scommessa sui futures Fighting Irish rimane e potrebbe vincere $ 40.000 il 20 gennaio. E lo scommettitore della Penn State intasca $ 150.000 di vincite ($ 315.000 in totale).

Qualcosa da guardare un giovedì sera. Godetevi le semifinali.

Patrick Everson è un analista di scommesse sportive per FOX Sports e redattore senior per VegasInsider.com. È un giornalista illustre nel settore delle scommesse nazionale. Vive a Las Vegas, dove gli piace giocare a golf con una temperatura di 110 gradi. Seguitelo su Twitter: @PatrickE_Vegas.

Vuoi storie fantastiche direttamente nella tua casella di posta? Crea un account FOX Sports o accedi e segui campionati, squadre e giocatori per ricevere ogni giorno una newsletter personalizzata!