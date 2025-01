Rapporto sulle azioni del fine settimana jolly 2024: “Le aquile hanno traffico a senso unico”

Patrick Everson Analista di scommesse sportive FOX

Le probabilità della NFL Wild Card includono sei diversi intrighi. Uno che sarà sicuramente interessante è l’incontro di sabato sera tra i rivali di divisione.

Per la terza volta in questa stagione si incontreranno Pittsburgh Steelers e Baltimore Ravens. Ma questa volta la differenza di punti è al massimo, addirittura a doppia cifra.

“Dieci è un numero elevato, soprattutto per un contendente alla divisione”, ha affermato Joey Feazel, direttore del merchandising di Caesars Sports. “Ma il crollo degli Steelers nelle ultime settimane è fresco nella mente degli scommettitori.”

Oddsmaker e scommettitori esperti offrono le loro opinioni su Steelers vs. Ravens e altro ancora mentre ci immergiamo nelle scommesse del Wild Card Weekend della NFL.

La resa dei conti di sabato sera

Baltimora è la testa di serie numero 3 dell’AFC dopo aver terminato la stagione regolare con un netto 12-5 (SU) e un 10-6-1 contro lo spread (ATS). Anche i Ravens stanno andando bene, vincendo e coprendo una differenza di punti nelle ultime quattro partite.

Ciò include un incontro della settimana 16 in cui Lamar Jackson & Co. ha raddoppiato Pittsburgh 34-17 7,5 punti favoriti di casa.

D’altro canto, gli Steelers (10-7 SU/11-6 ATS) hanno perso le ultime quattro partite e sono andati 1-3 ATS. Ecco perché Pittsburgh è in viaggio questa settimana come sesta testa di serie invece di essere il campione dell’AFC North e ospitare una partita di playoff.

Ecco perché Caesars ha aperto i Ravens come favoriti con 9,5 punti e ha trascorso la prima metà di questa settimana a -10 prima di tornare a -9,5 mercoledì pomeriggio. Ma non c’è solo azione a Baltimora.

“In questo momento, sorprendentemente, siamo abbastanza equilibrati in questa partita”, ha detto Feazel, sottolineando che non si aspetta che ciò accada sabato alle 20:00 ET. “Sono sicuro che avremo bisogno degli Steelers il giorno della partita.”

La NFL spacca su FOX

FOX ottiene l’incontro che pronostici e scommettitori attendono con impazienza: Green Bay Packers vs. Philadelphia Eagles domenica alle 16:30 ET.

Gli Eagles (14-3 SU/11-6 ATS) sono il numero 1 dell’NFC. 2 semi. I Packers (11-6 SU/9-8 ATS) sono la testa di serie n. 7 e ottengono il loro ultimo posto NFC post-stagionale. Anche Green Bay è esplosa un po’. Si prevede che giocherà il quarterback Jordan Love (gomito), ma il wideout Christian Watson è fuori dopo aver strappato il legamento crociato anteriore destro nella sconfitta per 24-22 della scorsa settimana contro Chicago.

Philly QB Jalen Hurts ha saltato le ultime due partite mentre era nel protocollo di commozione cerebrale. Ma si è allenato mercoledì e dovrebbe andare domenica.

Caesars Sports ha aperto gli Eagles con -4 domenica sera e ha alzato la scommessa fino a -5,5 lunedì mattina tardi. Da allora la linea si è stabilizzata a Filadelfia -4,5, ma l’azione è distorta.

“Vediamo un traffico a senso unico qui agli Eagles. Ci sono molti sostenitori degli Eagles in questo posto”, ha detto Feazel. “A differenza dell’anno scorso, gli Eagles stanno migliorando di settimana in settimana. E stanno portando in campo un nuovo Saquon Barkley.”

Barkley si è riposato nella settimana 18 dopo aver collezionato 2.005 yard di corsa e 13 touchdown.

E il punto di vista di Feazel sul miglioramento: l’anno scorso, Philly ha perso cinque delle ultime sei partite della stagione regolare prima di essere travolto da Tampa Bay nel Wild Card Weekend. Quest’anno, gli Eagles entrano nei playoff con un parziale di 12-1 SU, andando 9-4 ATS.

Lamar Jackson o Russell Wilson: quale QB ha più gameplay nei playoff?

Il lato tagliente della NFL

Scommettitore professionista Randy McKay ha in tasca un paio di scommesse sui playoff. Il primo è un teaser da sei punti a due squadre con i Buffalo Bills -2.5 vs. Denver Broncos e Los Angeles Rams +7.5 vs. Vichinghi del Minnesota.

Per essere chiari: il teaser è molto simile al parlay, ma con quote più brevi/vincite inferiori a causa degli spread di punti personalizzati. In questo caso, il teaser di McKay sottrae 6 punti allo spread dei Bills e aggiunge 6 punti allo spread dei Rams.

“Mi piace giocare contro un quarterback esordiente, soprattutto a partire dai playoff”, ha detto McKay, riferendosi al titolare dei Broncos Bo Nix. “La difesa di Denver non è stata in grado di confrontarsi con attacchi migliori. La difesa dei Bills fa affidamento sulle palle perse, e qui ne faranno un paio. Sarà difficile tenere il passo con Denver”.

Nonostante sia andato 14-3 SU (11-5-1 ATS), il Minnesota è il seme n. 5 della NFC dopo aver perso 31-9 a Detroit nella settimana 18.

“È una situazione molto difficile per i Vikings che arrivano alla (grande) partita n. 1 contro Detroit”, ha detto McKay. “Vedo ancora una partita combattuta. Queste due squadre hanno giocato una partita combattuta all’inizio di quest’anno.”

Nella settimana 8, i Rams guidarono i Vikings in visita per 21-20 all’inizio del quarto quarto. Los Angeles ha aggiunto un touchdown e una safety vincendo 30-20.

A McKay piace anche la copertura di Pittsburgh come perdente di 10 punti a Baltimora.

“È il terzo incontro quest’anno. Pittsburgh ha vinto il primo, Baltimora ha vinto il secondo”, ha detto McKay. “Questa linea è gonfiata da come ogni squadra ha giocato di recente. Il miglior ricevitore largo di Baltimora, Zay Flowers (ginocchio), è discutibile. Non mi fido ancora che la difesa di Baltimora possa coprire la doppia cifra”.

Livelli Wild Card di Nick: Steelers, texani in territorio familiare; Capi pronti

Super caricabatterie

Feazel crede che i Los Angeles Chargers siano in una posizione invidiabile come quinta testa di serie. Ciò significa una trasferta contro gli Houston Texans numero 4, una squadra che ha faticato in varie fasi in questa stagione.

“I Chargers hanno battuto gli Steelers con quella scelta n. 5, e tutti vogliono entrare in quel gioco”, ha detto Feazel.

Los Angeles (11-6 SU/12-5 ATS) ha aperto come favorita da 3 punti e rimarrà lì fino alla Wild Card di apertura di mercoledì sera sabato alle 16:30 ET. Houston (10-7 SU/11-6 ATS) ha avuto un periodo fuori stagione in cui ha perso tre su quattro, mentre i texani hanno perso a Kansas City e in casa contro Baltimora rispettivamente nelle settimane 16 e 17.

Non c’è vergogna nel perdere contro KC o Baltimora. Ma la sconfitta dei Ravens fu clamorosa quando Houston perse 31-2.

“Finora stiamo assistendo principalmente all’azione dei Chargers. È piuttosto unilaterale, ma il mercato non vuole rinunciare a questi tre”, ha detto Feazel.

Greg Olsen interrompe lo scontro tra Philadelphia Eagles e Green Bay Packers Wild Card

Il resto della storia

Feazel ha anche offerto approfondimenti su altri tre giochi, a partire dalla gara di domenica alle 13:00 ET tra i Broncos n. 7 e i Bills n. Buffalo (13-4 SU/10-7 ATS) ha aperto come favorito di casa con 9 punti ed è sceso a -8,5.

“Operativamente, stiamo vedendo quel punto medio del Super Bowl, con gli scommettitori che puntano 8,5/9 sui conti o giocano contro i Broncos sulla money line”, ha detto Feazel.

I Broncos (10-7 SU/12-5 ATS) sono +360 sulla moneyline, il che significa che una scommessa di $ 100 frutterebbe $ 360 ($ 460 in totale) nell’improbabile caso di un risultato a sorpresa.

Altre due partite: Washington Commanders (12-5 SU/10-6-1 ATS) vs. Buccaneers di Tampa Bay (10-7 SU e ATS); e i Minnesota Vikings (14-3 SU/11-5-1 ATS) contro. Los Angeles Rams (10-7 SU/9-8 ATS). I pensieri di Feazel su queste gare:

Comandanti contro Bucanieri: I Caesars hanno aperto i Bucs come favoriti di casa con 3,5 punti e sono rapidamente andati a -3. Ecco dove rimane la linea per il calcio d’inizio di domenica alle 20:00 ET. “È una strada a doppio senso in termini di spread, ma la decisione riguarda più i totali. Jayden Daniels ha un attacco esplosivo e una difesa non così buona. Quindi, invece di prendere il sopravvento, prendono il sopravvento gli scommettitori”. Il totale di 50 è il più alto dei sei giochi Wild Card.

Vichinghi contro Ariete: I Vikings hanno aperto con -2 e lunedì sono arrivati ​​brevemente a -2,5, ma mercoledì sera lo spread è sceso fino a toccare il livello di un pick ‘em. Adesso è il Minnesota -1. “Stiamo vedendo più soldi per i Rams. I Vikings erano imbarazzati a Detroit, e c’è la sensazione che Sam Darnold possa gestire questa posizione”.

Tieni gli occhi aperti per la partita Vikings-Rams, attualmente in programma lunedì alle 20:00 ET. Potrebbe essere in movimento a causa dei massicci incendi nell’area di Los Angeles. Mercoledì si è parlato della possibilità di spostare la partita allo stadio degli Arizona Cardinals a Glendale, in Arizona.

Playoff da vincere: Buffalo Bills o Denver Broncos?

Mi piacciono le grandi scommesse e non posso mentire

Gli High Rollers cercheranno di mantenere la loro polvere asciutta un po’ più avanti questa settimana. Per le quote del weekend NFL Wild Card non sono state ancora annunciate scommesse significative. Ma state tranquilli, arriveranno.

Intanto c’è una scommessa interessante sul grande ritorno del linebacker dei Detroit Lions Aidan Hutchinson. Forse ricorderete che Hutchinson si è rotto la gamba sinistra durante lo scoppio 47-9 della settimana 6 di Detroit contro Dallas.

Ciò accadde il 13 ottobre e si prevede che il tempo di recupero sarà dai quattro ai sei mesi. Hutchinson avrebbe apparentemente quattro mesi al Super Bowl di domenica 9 febbraio.

Non è difficile per il numero 1 di Detroit arrivare al Super Bowl. Dopotutto, i Lions sono +290 favoriti al Caesars per vincere il titolo. Ma il ritorno di Hutchinson è ancora lontano.

Se lo fa, però, e assomiglia a com’era nelle prime cinque partite della stagione – quando ha avuto sette licenziamenti – questa scommessa potrebbe essere molto più intrigante: $500 Hutchinson a +15.000 (150/1) per vincere l’MVP del Super Bowl.

Se Hutchinson tornasse e lo strappasse al Superdome, un cliente del Caesars potrebbe vincere $ 75.000. È una storia di ritorno da guardare e conservare.

Patrick Everson è un analista di scommesse sportive per FOX Sports e redattore senior per VegasInsider.com. È un giornalista illustre nel settore delle scommesse nazionale. Vive a Las Vegas, dove gli piace giocare a golf con una temperatura di 110 gradi. Seguitelo su Twitter: @PatrickE_Vegas.

Vuoi storie fantastiche direttamente nella tua casella di posta? Crea un account FOX Sports o accedi e segui campionati, squadre e giocatori per ricevere ogni giorno una newsletter personalizzata!