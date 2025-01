Rapporto sulle azioni del round divisionale della NFL: “Finora i soldi dei Ravens sono arrivati”

Patrick Everson Analista di scommesse sportive FOX

Le quote del Divisional Round della NFL offrono opzioni interessanti per gli scommettitori in tutti e quattro i giochi. Ma non si può negare che lo scontro di questo fine settimana tra Baltimore Ravens e Buffalo Bills avrà molti occhi e soldi.

È una battaglia tra i migliori candidati MVP Lamar Jackson e Josh Allen. Le votazioni per questo premio sono già chiuse, ma gli scommettitori voteranno scommettendo sulla corsa di domenica sera.

“Queste sono le prime due squadre nella nostra classifica di potenza. È davvero interessante vedere il mercato trattare queste due squadre come le migliori del campionato. Abbiamo entrambe migliori dei Chiefs”, ha affermato Joey Feazel, direttore del merchandising calcistico di Caesars Sports. .

E migliore della testa di serie n. 1 della NFC, i Detroit Lions.

Oddsmaker e scommettitori esperti offrono le loro opinioni su Ravens vs. Giochi di fatture e altro ancora mentre ci tuffiamo nelle scommesse divisionali della NFL.

A sostegno di Baltimora

Caesars ha aperto Buffalo come favorito in casa con 1,5 punti, poi ha visto un’azione tagliente a Baltimora a +1,5 e +1. Quindi mercoledì sera la differenza punti è Baltimora -1.

I Bills sono 14-4 dritto (SU) e 11-7 contro lo spread (ATS), mentre i Ravens sono 13-5 SU/11-6-1 ATS.

“La mossa più grande che abbiamo visto finora questa settimana è stata Ravens-Bills, e questa è ovviamente la partita più importante della settimana”, ha detto Feazel del calcio d’inizio di domenica alle 18:30 ET. “Questo è stato tutto il denaro incassato dai Ravens finora. La mossa originale della linea proveniva da una giocata forte che è passata attraverso lo zero.”

Il totale per Ravens-Bills è ancora a 51,5, ma i primi scommettitori hanno un’opinione.

“C’è più denaro sotto 51,5. Sappiamo che farà freddo”, ha detto Feazel.

Si prevede che le temperature raggiungeranno i livelli più bassi domenica notte, con venti da 10-15 mph che peggioreranno le cose.

Baltimore Ravens vs. Buffalo Bills – Il più grande incontro di playoff della AFC

La NFL spacca su FOX

FOX avrà un allettante incontro sabato sera a partire dalle 20:00 ET. L’esordiente Jayden Daniels e i Washington Commanders fanno visita ai popolarissimi Lions e al loro esperto allenatore Dan Campbell.

I Lions si avviano alla settimana di riposo dopo una stagione regolare in cui sono stati brillanti non solo sul campo ma anche nella finestra delle scommesse. Detroit è 15-2 SU/12-5-1 ATS, il secondo miglior spread nella NFL.

I Chiefs (13-5 SU/11-6-1 ATS) sperano di cavalcare le braccia e le gambe di Daniels fino a ottenere un grande risultato. I Caesars hanno aperto i Lions come favoriti casalinghi con 8,5 punti e sono rapidamente scesi a -9,5 all’inizio di questa settimana.

Feazel ha detto che Washington in realtà sta intraprendendo un po’ più di azione in anticipo. Ma questo cambierà. Il pubblico delle scommesse si è accumulato su Detroit ormai da 2,5 stagioni, e i Lions sono 37-10 SU/35-11-1 ATS nelle ultime 47 partite.

“I Lions hanno avuto un’azione costante per tutta la stagione e non credo che la situazione cambierà questo fine settimana”, ha detto Feazel.

Il totale è probabilmente altrettanto intrigante quanto il punteggio distribuito in questo gioco. Con 55,5, è senza dubbio il totale più alto per le quote sui round di divisione nella NFL.

“Stiamo assistendo ad un’azione piuttosto frammentata in questo momento”, ha detto Feazel mercoledì. “Ma tutto cambierà il giorno della partita. Il pubblico scommetterà sull’Over. Vedremo sicuramente un attacco nell’Over”.

Il lato tagliente della NFL

Con solo quattro partite nelle quote dei playoff della NFL, lo scommettitore professionista Randy McKay non ha molto da scegliere. Ma ha inventato tre spettacoli:

La prima è la prima partita, sabato alle 16:30 ET tra la testa di serie Chiefs e gli Houston Texans. I Chiefs sono favoriti in casa con 8,5 punti di consenso.

Oltre al arrivederci della scorsa settimana, KC ha anche fatto riposare molti giocatori chiave nella sconfitta per 38-0 nella settimana 18 a Denver. McKay ha detto che ciò influisce sulla sua scommessa +8,5 sui texani.

“È ruggine contro gioco. KC è pronto dopo la sessione di 24 giorni?” McKay ha detto. “Houston potrebbe avere la migliore difesa rimasta nei playoff. Vedo una partita serrata”.

L’ultima volta che i Chiefs hanno fatto tutto questo è stato il giorno di Natale a Pittsburgh 29-10.

McKay scommette anche sotto 44,5 sulla partita Los Angeles Rams vs. dei Philadelphia Eagles.

“È un viaggio difficile per i Rams dopo la vittoria di lunedì sera”, ha detto McKay prima di notare l’incontro della settimana 12 a Los Angeles tra le due squadre. “Quella partita era 37-20 Eagles. Non la vedo questa volta con due squadre che vogliono far correre la palla.”

Alla fine, McKay arrivò alla partita dei Ravens vs. Gioco di fatture e ho preso Baltimora per scegliere. In questo caso, McKay ritiene che le partite della stagione regolare contino di più. Baltimora ha battuto Buffalo 35-10 in casa nella settimana 4.

“Baltimora ha vinto facilmente questa partita al Sunday Night Football. Lo vedo come un altro scenario in cui la difesa dei Bills ha problemi contro l’attacco di Baltimora con Lamar Jackson e Derrick Henry”, ha detto McKay.

Comprendere le lotte offensive degli Eagles

Una grande scommessa distorce il denaro

Come detto sopra, i texani vs. I Chiefs iniziano il mercato delle quote del Divisional Round della NFL sabato alle 16:30 ET. Kansas City (15-2 SU/8-9 ATS) è stata superata lo scorso fine settimana, mentre Houston (11-7 SU/12-6 ATS) ha sorpreso i LA Chargers 32-12 con 2,5 punti homer.

I Chiefs hanno aperto come favoriti in casa con 7,5 punti e sono -8,5 al Caesars all’inizio del fine settimana.

“Finora è stato abbastanza equilibrato. Ma avevamo una scommessa più grande sui texani, il che distorce i soldi”, ha detto Feazel, notando la scommessa texana +8 da $ 110.000. “E ci sono anche i soldi dell’Under. Cinque dei sei giochi con carte jolly sono andati all’Under, quindi è fresco nella mente delle persone.

“Inoltre, nei playoff, i primi soldi di solito sono sull’Under.”

Caesars ha aperto il totale a 42,5 ed è sceso a 41,5.

Finanziamenti a Philadelphia

Rams contro Gli Eagles apriranno domenica alle 15:00 ET. Caesars non è uscito dagli Eagles come favorito casalingo da sei punti.

“In questo momento stiamo vedendo soprattutto i soldi degli Eagles. Sono i favoriti e sono stati una squadra coerente. Quindi non è una sorpresa vedere gli Eagles in azione”, ha detto Feazel.

Anche Philadelphia è 15-3 SU e un solido 12-5 ATS, mentre Los Angeles è 11-7 SU/10-8 ATS. I Rams sono a +222 sulla money line, creando un vero e proprio ribaltamento che secondo Feazel sarà interessante per alcuni scommettitori.

“Il nostro probabile bisogno è che gli Eagles vincano ma non proteggano”, ha detto.

Mi piacciono le grandi scommesse e non posso mentire

Come accennato in precedenza, Caesars ha scommesso $ 110.000 sui texani +8 vs. dei capi. Se Houston perde per 7 o meno, lo scommettitore intasca $ 100.000 di vincita ($ 210.000 in totale).

I Caesars scommettono anche sul cane più grosso della settimana. Il cliente ha piazzato $ 110.000 su Commanders +9.5, anche per una potenziale vincita di $ 100.000 (vincita totale di $ 210.000).

Caesars ha anche due scommesse principali sul Super Bowl e una scommessa sui futures AFC:

$ 150.000 Lions +440 per vincere il Super Bowl. Se Detroit arriva fino in fondo, lo scommettitore vincerà $ 660.000 ($ 810.000 in totale).

$ 100.000 Ravens +850 per vincere il Super Bowl. Un campionato a Baltimora frutterebbe a questo cliente la massiccia somma di $ 850.000 ($ 950.000 in totale).

$100.000 Chiefs +200 per vincere l’AFC. Se Kansas City riuscisse ad arrivare al Super Bowl, lo scommettitore vincerebbe $ 200.000 ($ 300.000 in totale).

Domenica scorsa, poco prima dell’inizio della vittoria per 22-10 degli Eagles sui Packers, un cliente di Borgata Sports ad Atlantic City ha piazzato un paio di scommesse:

$ 50.000 Eagles +325 per vincere NFC

$50.000 Eagles +700 per vincere il Super Bowl

Se Philly riesce a richiedere entrambi i biglietti, lo scommettitore vincerà più di mezzo milione, $ 512.500 ($ 612.500 in totale).

Ma se uno scommettitore riesce semplicemente a portare a termine una scommessa NFC, copre più che entrambe le scommesse. Il titolo NFC degli Eagles frutterebbe $ 162.500 ($ 212.500 in totale).

Saranno un paio di settimane interessanti per questo cliente.

Patrick Everson è un analista di scommesse sportive per FOX Sports e redattore senior per VegasInsider.com. È un giornalista illustre nel settore delle scommesse nazionale. Vive a Las Vegas, dove gli piace giocare a golf con una temperatura di 110 gradi. Seguitelo su Twitter: @PatrickE_Vegas.

