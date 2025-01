Rapporto sulle big bet post-stagionali della NFL: lo scommettitore scommette $ 1 milione sui conti per vincere il Super Bowl

Patrick Everson Analista di scommesse sportive FOX

Con solo altre tre partite da disputare nella postseason della NFL, è un buon momento per dare un’occhiata ai futures ben pagati o alle grandi scommesse ancora in corso su una delle quattro squadre rimanenti.

Alcune delle vittorie più grandi nelle probabilità del Super Bowl sono sui Washington Commanders, che una volta erano tiri lunghi significativi ma ora si ritrovano a due vittorie di distanza dal campionato.

Ma di gran lunga la vincita più grande supera i milioni e attualmente è la scommessa più grande del Super Bowl.

Lo scorso fine settimana, DraftKings Sportsbook ha scommesso 1 milione di dollari sui Buffalo Bills +550 per vincere il Super Bowl. Si tratta di una vincita potenzialmente enorme di 5,5 milioni di dollari se i Bills ottengono altre due vittorie.

Scopri di più su questo biglietto e su altre intriganti scommesse sul Super Bowl legate a una squadra delle Final Four.

Scommettitore da bar

Il 19 gennaio, prima che i Bills ospitassero i Ravens nel turno di divisione, il fondatore di Barstool Sports Dave Portnoy ha piazzato la suddetta scommessa da 1 milione di dollari sui Bills per vincere tutto.

È la prima scommessa a sette cifre segnalata con quote del Super Bowl, anche se puoi star certo che non sarà l’ultima.

Nel momento in cui è stata effettuata la scommessa, Buffalo aveva bisogno di altre tre vittorie per rivendicarla. Successivamente, i Bills hanno tenuto a bada i Ravens 27-25 per avanzare alla partita del campionato AFC di domenica. Ciò ha ridotto le probabilità dei Bills di oltre la metà, da +550 Portnoy è arrivato a +255 ora.

Il che fa una grande differenza in un sorteggio così grande. Se i Bills vincessero il Trofeo Lombardi il 9 febbraio, il contributo di 1 milione di dollari di Portnoy varrebbe 5,5 milioni di dollari, per un profitto totale di 6,5 milioni di dollari.

Ora, con una quota di +$255 milioni, una scommessa frutterebbe $2,55 milioni (un profitto totale di $3,55 milioni). Per eguagliare la potenziale vincita di Portnoy di 5,5 milioni di dollari, uno scommettitore dovrebbe ora scommettere 2,16 milioni di dollari.

Dollari a Daniels

Il 6 settembre, due giorni prima dell’inizio della stagione dei Commanders contro i Tampa Bay Buccaneers, un cliente di scommesse sportive di DraftKings ha fatto una corsa degna di nota da Washington.

Questa scommessa è ora molto più vicina di quanto chiunque si aspettasse, probabilmente compreso lo scommettitore, a una sana vincita a sei cifre.

Le probabilità del Super Bowl dei Commanders hanno oscillato notevolmente durante la bassa stagione. Lo scorso febbraio, Washington ha aperto fino a +15000 (150/1) per vincere il Super Bowl LIX.

Quindi la squadra ha selezionato il quarterback della LSU Jayden Daniels, il che ha portato a un aumento delle scommesse. A giugno, i comandanti di DraftKings erano +6000 (60/1).

Tuttavia, una volta iniziata la stagione regolare, quell’entusiasmo svanì e Washington scese a +12000 (120/1) su DraftKings.

A quel punto lo scommettitore ha deciso di scommettere $1500 su Daniels & Co a +12000. Ora, quattro mesi e mezzo dopo, quel cliente DK è a due vincite da Commander prima di un buon giorno di paga di $ 180.000.

L’8 giugno, un cliente di DraftKings ha piazzato $ 1.000 su Commanders +6000 per vincere tutto. Lo scommettitore probabilmente è seccato di non aver aspettato fino all’inizio di settembre, quando le probabilità di Washington erano doppie. Tuttavia, c’è la possibilità di trasformare $ 1.000 in $ 60.000.

È un bel problema da avere.

Recentemente, a metà gennaio, uno scommettitore di Caesars Sports ha piazzato $ 3.000 su Commanders +3.000 per vincere il Trofeo Lombardi. Questa scommessa si tradurrebbe in un profitto di $ 90.000 ($ 93.000 in totale) se Washington vincesse il Super Bowl.

Un altro cliente Caesars ha puntato $ 5.000 su Commanders +2700 per vincere il finale di stagione. Questa scommessa frutterebbe $ 135.000 ($ 140.000 in totale).

Festa Parlay

Naturalmente, ci sono innumerevoli parlay futuri che terminano con il vincitore del Super Bowl. La bellezza di queste scommesse è che spesso sono piccole per vincere molto.

Ad esempio: molti mesi fa, ben prima della fine delle stagioni NBA e NHL 2023-24, un cliente di DraftKings ha scommesso 15 dollari sul seguente parlay a quattro zampe:

Boston Celtics +265 per vincere le finali NBA

Florida Panthers +900 per vincere la Stanley Cup

I Los Angeles Dodgers +360 vincono le World Series

Buffalo Bills +1000 per vincere il Super Bowl

Quando li sommi, ottieni quote enormi di +184590, o circa 1846/1. Ora allo scommettitore manca solo una vincita per trasformare $ 15 in $ 27.703,50.

Una vincita ancora più grande è ancora disponibile su FanDuel Sportsbook. Ancora una volta, in primavera, uno scommettitore ha scommesso $ 20 su questo parlay di futures di cinque piedi:

Celtics +220 per vincere le finali NBA

Panthers +650 per vincere la Stanley Cup

Manchester City +125 per vincere la Premier League

Dodgers +320 per vincere le World Series

Fatture +1200 per vincere il Super Bowl

Quindi il biglietto ha un moltiplicatore di +294740, ovvero circa 2947/1.

Se il conto va oltre, lo scommettitore realizzerà un profitto di $58.948.

Tom Brady spiega cosa rende Jayden Daniels così speciale ai Comandanti

Mescolata del Super Bowl

Proprio come alcune scommesse su Commanders, ci sono innumerevoli scommesse future regolari sulle quote del Super Bowl per Bills, Chiefs ed Eagles.

Borgata Sportsbook, una proprietà BetMGM ad Atlantic City, ha visto un cliente piazzare due grosse scommesse sugli Eagles subito prima della loro vittoria per 22-10 con wild card sui Green Bay Packers.

$ 50.000 Eagles +325 per vincere NFC

$ 50.000 Eagles +700 per vincere il Super Bowl

Se la prima scommessa viene raggiunta questo fine settimana, lo scommettitore vincerà $ 162.500 ($ 212.500 in totale). Successivamente, se Philadelphia vincesse il Super Bowl, lo scommettitore vincerebbe altri $ 350.000 ($ 400.000 in totale).

Quindi, se tutto va bene, questo cliente potrebbe ricavare oltre mezzo milione di dollari dalla squadra attualmente favorita per la vittoria del campionato.

Prima della settimana 18, un cliente Caesars ha piazzato $ 20.000 su Philadelphia +650 per vincere il Super Bowl. Se gli Eagles vincono tutto, lo scommettitore guadagnerà $ 130.000 ($ 150.000 in totale).

Il 25 ottobre, un cliente ha piazzato una scommessa di $ 30.000 su Buffalo +1200 su DraftKings. Se Josh Allen & Co ottengono altre due vincite, lo scommettitore intascherà $ 360.000 ($ 390.000 in totale).

Soldi da MVP

Diversi bookmaker hanno pubblicato le quote MVP del Super Bowl all’inizio della stagione. Ha attirato alcune scommesse interessanti da parte di clienti disposti a correre il rischio, ben prima che la squadra timbrasse il biglietto per New Orleans per lo showdown del 9 febbraio su FOX.

La scommessa più interessante finora: $550 sul segnaposto dei Chiefs Harrison Butker, quota +100.000. Se Kansas City raggiunge – e presumibilmente vince – il terzo Super Bowl consecutivo e Butker è l’eroe del giorno, il cliente di Caesars Sports incasserà l’enorme somma di $ 550.000.

Un altro cliente del Caesars ha puntato cento dollari su Butker con la stessa quota, puntando a $ 100.000.

Caesars ha anche scommesso $1.000 su James Cook +12500. Se i Bills running back vincono il premio MVP, lo scommettitore riceverà $ 125.000.

Patrick Everson è un analista di scommesse sportive per FOX Sports e redattore senior per VegasInsider.com. È un giornalista illustre nel settore delle scommesse nazionale. Vive a Las Vegas, dove gli piace giocare a golf con una temperatura di 110 gradi. Seguitelo su Twitter: @PatrickE_Vegas

