Rapporto: tre anelli della Stanley Cup scomparsi dalla casa di Malkin

La casa della stella dei Pittsburgh Penguins, Evgeni Malkin, è stata svaligiata lo scorso fine settimana, l’ultima di una serie di rapine nelle residenze di atleti professionisti.

I Penguins hanno confermato in un comunicato che la casa di Malkin era stata svaligiata WPXI-TV martedì sera stanno collaborando con le autorità locali e la sicurezza della squadra. La casa di Malkin è a Sewickley, un sobborgo di Pittsburgh.

Secondo KDKA-TVLa casa di Malkin è stata svaligiata sabato – lo stesso giorno in cui i Penguins hanno ospitato i Senatori di Ottawa – con una chiamata al 911 arrivata poche ore dopo che il disco era stato lasciato cadere alle 16:00. Malkin ha saltato la sconfitta per 5-0 a causa di un infortunio alla parte superiore del corpo ed è stato inserito nella riserva per infortuni domenica. Martedì sera è tornato da un’assenza di quattro partite e ha registrato un assist nella sconfitta per 4-2 contro il Seattle Kraken. Malkin ha parlato dopo la partita ma non ha menzionato l’incidente.

Il rapporto KDKA, che citava più fonti, affermava che i tre anelli della Stanley Cup di Malkin erano scomparsi e che al momento della rapina, il suo sistema di sicurezza domestica era interrotto e la sua cassaforte era stata lasciata aperta.

I Penguins hanno affermato in una dichiarazione rilasciata al WPXI che “Malkin ha chiesto che la sua privacy venga rispettata durante questo periodo”. La squadra ha detto che non avrebbe avuto ulteriori commenti.

Negli ultimi mesi sono state prese di mira le case di diversi atleti, comprese quelle delle stelle della NFL Patrick Mahomes, Travis Kelce e Joe Burrow; Le controparti NBA Luka Doncic, Bobby Portis e Mike Conley; e il giocatore della NHL Tyler Seguin.

L’FBI ha messo in guardia le leghe sportive riguardo alle organizzazioni criminali che prendono di mira gli atleti professionisti, ha affermato il VA La notizia della fusione è stata ottenuta da ABC News alla fine del mese scorso. Le case degli atleti vengono prese di mira perché si ritiene contengano beni di fascia alta come borse firmate, gioielli, orologi e contanti, ha affermato l’FBI in un rapporto.

La NFL e la NBA hanno anche emesso avvisi di sicurezza ai propri giocatori dopo le effrazioni, alcune delle quali sono avvenute mentre i giocatori erano via con le loro squadre per partite in trasferta. L’avvertimento della NFL afferma che le case degli atleti professionisti di vari sport sono “sempre più prese di mira da furti con scasso da parte di gruppi organizzati e qualificati”.

In questo rapporto sono state utilizzate informazioni provenienti dall’Associated Press.