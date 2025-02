A aparência do críquete T20 forneceu esportes a novos mestres de jogos. Entre as estrelas contemporâneas, Rashid Khan realmente apareceu como um jogo em mudança. Quanto ao crico da bola branca, o Spinner do Afeganistão é provavelmente o maior dos tempos modernos, especialmente no críquete T20. Enquanto as comparações nas diferentes épocas do jogo impedem a avaliação de qual jogador teve uma influência maior, o ex -Krykiecki Paquistão Rashid Latif disse que Rashid Khan, do Afeganistão considerado por muitos como o maior assédio de chapéu rápido de todos os tempos.

A classificação de Latif vem do ponto de vista de que Rashid teve um papel maior a desempenhar na colocação do Afeganistão em um críquete global em comparação com Wasim, que era uma das várias estrelas da equipe do Paquistão na época.

“Rashid apresentou o Afeganistão ao mapa, os ajudou a obter reconhecimento”, disse Hasna Mana Hai no Geo News no programa. “É maior que Washa Akra. Lamento dizer isso, mas a atitude de Rashid é maior.

No entanto, Rashid não foi capaz de causar tanta influência no críquete de teste quanto no T20. Spinner, que toca nas ligas T20 em todo o mundo, é um dos melhores objetivos, em quase todos os países onde jogou. Mas em um críquete da bola vermelha que ele lutou por um nome independente. Mas isso também acontece por causa da pobre seleção nacional afegã em testes.

“Eu só tenho um conselho para Rashida Khan.” Corrija sua equipe de teste e jogue mais partidas de teste contra o Paquistão “, disse Latif.

Rashid e sua equipe esperam uma influência maior, jogando no troféu dos mestres da ICC, a partir de 19 de fevereiro.

Troféu do Afeganistão para o Troféu dos Campeões: Hashmatullah Shahidi (Capt), Ibrahim Zadran, Ikram Alikhil (WK), Rahmanullah Gurbaz (WK), Sediqullah Atal, Rahmat Shah (Wicekapt), Azmatullah Oraiai, Gulbadin Naib, Mohammad Nangeyalia Kharote, Naveed Zadran, Noor Ahmad.